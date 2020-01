Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2020: cancellata la prima prova cronometrata della discesa maschile

Dopo la Russia con le donne, situazione complicata anche in Germania: a causa del lavoro in pista a Garmisch è cancellata la prima prova cronometrata della discesa maschile in programma sabato 1 febbraio (seguita da uno slalom gigante domenica 2) valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Resta soltanto la speranza che domani si possa effettuare la prova cronometrata come da programma, dato che da regolamento è obbligatoria una prova (per conoscere il tracciato) per poter disputare poi la gara: qualora anche domani non dovessero esserci le condizioni per poter disputare la prova, sarebbe probabile la cancellazione della discesa libera.

