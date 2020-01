Motomondiale: Sky Racing Team VR46 pronto ad una nuova stagione tra Moto2 e Moto3

Si è svolta oggi a Tavullia, nel ranch di Valentino Rossi, la presentazione ufficiale dello Sky Racing Team VR46 che parteciperà al Motomondiale 2020. Il team, pronto ad affrontare la settima stagione consecutiva nel circus delle due ruote, è iscritto alle classi Moto2 e Moto3 con un totale di quattro piloti, due per categoria, con l’obiettivo di tornare a vincere il titolo iridato dopo il trionfo di Francesco “Pecco” Bagnaia ottenuto nel 2018 (Moto2).

Le più grandi speranze in ottica titolo iridato sono riposte principalmente su Luca Marini, fratello di Valentino Rossi reduce da due stagioni in crescendo, ormai sulla carta pronto per giocarsi le proprie chance fino alla fine con gli altri top rider della Moto2, mentre Marco Bezzecchi è chiamato al riscatto dopo un’annata da incubo in KTM Tech 3 al suo esordio nella categoria intermedia. Per quanto riguarda la Moto3, Celestino Vietti ha chiuso la passata stagione con il titolo di “Rookie of the Year” e quest’anno potrebbe anche sognare in grande nel caos di una categoria senza un vero padrone e caratterizzata dall’equilibrio. La novità della line-up 2020 riguarda il ritorno allo Sky Racing Team di Andrea Migno dopo due campionati trascorsi tra Team Angel Nieto e Bester Capital Dubai.

Confermato per il sesto anno di fila Team Manager della squadra, Pablo Nieto ha dichiarato: “Come Team Manager di questa famiglia che ogni anno cresce sempre di più, sono orgoglioso di aver contribuito a mettere insieme una squadra di piloti capaci di impressionare, essere veloci, lavorare con costanza e professionalità. Ma anche di fare gruppo, scherzare, prendersi in giro e creare un’atmosfera di lavoro familiare e produttiva. Questi sono valori che condividiamo e per cui ci battiamo da sempre. Ripartiremo da qui per affrontare la nuova stagione e dimostrare il nostro reale valore con passione, determinazione, grande spirito di squadra e condivisione”.

