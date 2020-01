Calcio: Milan, quanti movimenti di mercato! Ricardo Rodriguez al PSV Eindhoven, entrano Robinson e Saelemaekers

Giornata movimentata in casa Milan, dove per un uomo che esce ce ne sono due che entrano nella rosa della compagine rossonera in questa sessione di calciomercato che si sta rivelando davvero vertiginosa.

Sul fronte delle partenze, è ufficiale l’uscita di scena dai piani della squadra allenata da Pioli di Ricardo Rodriguez, che terminerà la stagione con la maglia biancorossa del PSV Eindhoven. La formula è quella del prestito secco oneroso, da un milione di euro, con il discorso riscatto che viene lasciato per il termine della stagione.

In entrata, invece, i nomi sono quelli di Alexis Saelemaekers, centrocampista ventenne dell’Anderlecht da due gol in 16 partite che arriva in prestito a 3.5 milioni con obbligo di riscatto di uguale entità più altri bonus (totale 8 milioni), e di Antonee Robinson. Quest’ultimo, giocatore classe 1997 del Wigan, è un terzino sinistro americano che è conosciuto per le sue doti di corsa e per essere mancino; dovrebbe andare a prendere il posto lasciato libero da Rodriguez in campo.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Loading...

Loading...

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ph.FAB / Shutterstock.com