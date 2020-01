Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam Dusseldorf 2020: 19 azzurri iscritti, c’è Fabio Basile

Il circuito maggiore del judo internazionale, dopo la tappa inaugurale di Tel Aviv, si appresta ad entrare nel vivo con due appuntamenti del Grand Slam che potrebbero risultare decisivi nel percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia, ormai prossima ad affrontare l’attesissimo Slam di Parigi dall’8 al 9 febbraio, ha iscritto al Grand Slam di Dusseldorf la bellezza di 19 atleti per il momento.

La dead-line per iscriversi al torneo tedesco era prevista per domani e la selezione azzurra è stata una delle ultime a comunicare un primo elenco di convocati che potrebbe però essere ancora modificato nelle prossime settimane fino al momento del sorteggio della manifestazione, in programma giovedì 20 febbraio. Al momento figurano nella start-list dell’evento 11 donne e 8 uomini, tutti a caccia di punti vitali per scalare il ranking di qualificazione a Cinque Cerchi. Assenti Manuel Lombardo e Odette Giuffrida, sarà presente tra gli altri anche il campione olimpico Fabio Basile, reduce dal primo trionfo in carriera nel World Tour al Grand Prix di Tel Aviv. Di seguito l’elenco completo degli italiani convocati per il Grand Slam di Dusseldorf 2020:

UOMINI

Matteo Medves (66)

Fabio Basile, Giovanni Esposito (73)

Christian Parlati, Antonio Esposito (81)

Nicholas Mungai (90)

Giuliano Loporchio (-100)

Vincenzo D’Arco (+100)

DONNE

Francesca Milani, Francesca Giorda (48)

Anita Cantini, Martina Lo Giudice (57)

Maria Centracchio, Edwige Gwend (63)

Alice Bellandi, Alessandra Prosdocimo (70)

Giorgia Stangherlin, Valeria Ferrari (-78)

Eleonora Geri (+78)

Foto: IJF