Volley, Champions League 2020: Trento supera 3-1 il Fenerbahce in trasferta. Vettori e Lisinac sugli scudi

Trento ha vinto 3-1 (17-25 25-22 29-27 25-20) la sfida di Champions League di volley sul parquet del Fenerbahce. Successo importante per i dolomitici che consolidano il secondo posto in classifica a quattro lunghezze dalla Lube Civitanova.

Trascinatori tra i dolomitici Luca Vettori e Srecko Lisinac capaci di mettere a referto rispettivamente 21 e 20 punti. Top scorer e grande protagonista del match l’olandese Wouter Ter Maat autore di 27 punti.

CRONACA DELLA PARTITA

L’inizio dei padroni di casa è veemente con Ter Maat che tira giù un bolide che vale il 3-5. Vettori e Lisinac provano a far rientrare i dolomitici ma Hidalgo piazza un pallonetto delicatissimo che fissa il punteggio sul 9-12. A questo punto i turchi riescono a mettere a segno un importante break grazie all’errore di Codarin e al muro di Ter Maat sull’attacco di Cebulj (14-20). A questo punto i padroni di casa possono controllare prima di chiudere con il solito Ter Maat (17-25). Primo parziale condizionato pesantemente dagli errori al servizio dei ragazzi di Lorenzetti anche troppo distratti in difesa.

Trento parte alla grande nel secondo set e piazza subito l’allungo grazie al muro di Codarin (5) e all’ace di Lisinac (7-2). Gli ospiti continuano ad attaccare con precisione e il pallonetto di Cebulj (15) fissa il punteggio sul 13-8. Ter Maat guida la rimonta dei turchi che con un gran diagonale riporta sotto i suoi (17-15). I dolomitici ricominciano ad offendere con precisione e Vettori dal servizio riesce a far molto male (21-17). Gli ospiti gestiscono bene l’ultima parte del parziale prima di chiudere 25-22.

Inizio di terzo set molto equilibrato con Hidalgo che risponde con una grande parallela alla pipe di Cebulj (6-5). Il monster block di Russel (9) su Hidalgo vale il primo break del parziale (12-10). I turchi trovano la forza per reagire e grazie all’ace di Hidalgo ribaltano la situazione (15-17). Ter Maat colpisce ancora con una diagonale strettissima (20-22). Trento rialza le percentuali in difesa e con il bolide di Russel torna in parità (22-22). L’epilogo di un parziale tanto combattuto non può che essere ai vantaggi. I ragazzi di Lorenzetti difendono alla grande sull’attacco di Hidalgo e Russell tira giù un missile che vale il 29-27.

Pronti via e break degli ospiti e grazie al primo tempo di Codarin salgono 6-3. Nonostante il tentativo di reazione dei turchi, i ragazzi di Lorenzetti continuano a martellare e con la bomba di Cebulj fissano il punteggio sul 12-7. Trento non abbassa la guardia e riesce a gestire bene, in particolare in fase difensiva. Giannelli (5) mette giù il muro del 18-13. Ter Maat prova a caricarsi sulle spalle la fase offensiva del Fenerbahce ma il gran muro di Lisinac spegne ogni velleità di rimonta (21-17). I dolomitici gestiscono bene l’ultima parte del parziale e chiudono grazie ad un Luca Vettori in grande spolvero (25-20).

Foto Valerio Origo