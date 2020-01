Ciclismo: Vasil Kiryienka si ritira a 38 anni per problemi cardiaci

Ha annunciato oggi il proprio ritiro dal ciclismo professionistico, a causa di problemi cardiaci, Vasil Kiryienka. Una decisione, quella del bielorusso, motivata anche dal consiglio dei medici dopo la scoperta dello stesso. Kiryienka, 38 anni, correva per il team Ineos.

In carriera, il bielorusso ha vinto il titolo iridato a cronometro nel 2015, tre tappe al Giro d’Italia (tra cui ne spicca una in solitaria sul Sestriere, nel 2011), una alla Vuelta, la Route du Sud nel 2011, cinque volte il campionato bielorusso a cronometro, il titolo mondiale su pista nel 2008 nella corsa a punti. Tra i suoi successi, anche due Chrono des Nations (2015 e 2016) e il GP Camaiore (2008).

Nei Grandi Giri, il suo ruolino di marcia ha visto come miglior piazzamento il 25° posto al Giro nel 2011, il 60° al Tour de France nel 2010 e il 16° alla Vuelta nel 2009.

Queste le dichiarazioni del diretto interessato: “È un giorno triste per me, ma è la decisione giusta in base al consiglio che mi ha dato il team dei medici. Ho avuto una carriera meravigliosa, mi sono goduto ogni minuto con questa squadra. È stato un viaggio incredibile. Sono molto grato per tutto il supporto avuto nella mia carriera“.

Foto: LaPresse