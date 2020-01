Australian Open 2020, Sofia Kenin va in finale! Quanti rimpianti per Ashleigh Barty

Si conosce il nome della prima finalista del torneo femminile degli Australian Open di tennis: si tratta della statunitense Sofia Kenin, numero 14 del seeding, che ha eliminato la numero 1 WTA, la beniamina di casa, l’australiana Ashleigh Barty, sconfitta dopo un’ora e 48 minuti di gioco con lo score di 7-6 (6) 7-5. L’americana attende all’ultimo atto la vincitrice della seconda semifinale, tra la romena Simona Halep, numero 4, e la spagnola Garbine Muguruza.

Nel primo set i servizi la fanno a lungo da padrone, ma nel sesto game Barty ha ben tre palle break, delle quali due consecutive, ma non le sfrutta e si fa raggiungere dalla statunitense sul 3-3. Senza ulteriori sussulti si va al tie break, e qui si registrano altri rimpianti per l’australiana, che, dopo aver girato avanti 4-2, si fa riprendere sul 4-4 prima di strappare sul 6-4 e procurarsi due set point. Nel momento più importante si spegne la luce per la padrona di casa e Kenin ne approfitta, vincendo quattro punti di fila e chiudendo 8-6 dopo un’ora di gioco.

Nella seconda partita il break point per Barty arriva prima, nel terzo game, e questa volta l’australiana lo sfrutta, andando sul 2-1 e servizio. La numero uno del seeding conserva il margine fino a quando va a servire per il set avanti 5-4, procurandosi due set point sul 40-15. Anche in questo caso però nel momento più importante per Barty si spegne la luce e così Kenin firma il controbreak. L’americana approfitta del passaggio a vuoto dell’avversaria, sale 6-5 e poi nel dodicesimo gioco si porta sul 15-40 in risposta, portando a casa la qualificazione della finale al secondo match point, vincendo 7-5 dopo 48 minuti di gioco.

Foto: LaPresse