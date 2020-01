Basket: Olimpia Milano, rimonta da urlo al Forum! Da -20 alla vittoria, Bayern Monaco sconfitto nel finale della 22a di Eurolega 2020

Undicesima vittoria, e da brividi, per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nell’edizione 2019-2020 di Eurolega. Nella 22a giornata di regular season, la formazione di Ettore Messina sconfigge il Bayern Monaco con il punteggio di 79-78, grazie a una strepitosa rimonta dal -20 maturato intorno alla metà del terzo quarto. Fondamentale il finale di Vladimir Micov, autore di 16 punti, ma non vanno dimenticati i contributi di Nemanja Nedovic (13), Luis Scola (10), Sergio Rodriguez (9 con 10 assist) e Kaleb Tarczewski, che prende il rimbalzo giusto, quello della vittoria. Al Bayern di coach Oliver Kostic non bastano i 18 di Danilo Barthel, i 12 di Nihad Dedovic e i 10 di Greg Monroe. Sei minuti in campo, senza punti, per Diego Flaccadori.

Dopo l’inizio dedicato a Robert Archibald e Kobe Bryant, al quale, oltre al minuto di silenzio comune, sono state dedicate le infrazioni dei 24 secondi di Milano e degli 8 del Bayern, l’inizio si rivela particolarmente equilibrato. In verità, si dovrebbe parlare di un’autentica sfida sotto canestro tra Scola e Barthel, che inizialmente ha nel tedesco l’uomo che prevale, portando sul 6-12 la formazione ospite. L’Olimpia resta attaccata con un po’ tutti i suoi effettivi, compreso Crawford all’esordio con la sua nuova maglia con tanto di tripla, ma l’ultima parola sul primo quarto ce l’ha King con la tripla del 21-26.

Ed è proprio King a riaprire con fare indiavolato il secondo periodo: due suoi tiri da tre guidano il Bayern fino al 23-32. L’Olimpia non riesce a ricucire lo strappo, Dedovic, al contrario, si fa davvero incisivo e porta la formazione ospite, che riesce a interpretare un ottimo basket nella metà campo offensiva, sul +10 (30-40). Nedovic dalla lunetta si prodiga per non far ampliare il distacco, poi Sykes trova la tripla che, nei fatti, significa 38-45 all’intervallo.

L’inizio di terzo quarto, per Milano, quasi non esiste, vista la scarsa vena offensiva generale, così il Bayern scappa via e trova in Maodo Lo l’autentico trascinatore: bastano cinque minuti per il 40-60, così come per le sfuriate di Messina e i fischi di un Forum che vuole vedere una reazione da parte degli uomini in maglia nera, mentre Monroe dall’altra parte spadroneggia ovunque. Dal -20, però, qualcosa accade: Nedovic, Gudaitis e Micov riescono a riportare un po’ più vicina la squadra di casa, anche se il distacco a 10′ dal termine resta importante: 55-68.

Si riparte con due punti di Rodriguez e una tripla di Roll che vale il -8, quindi si accende Vladimir Micov. Il serbo, quasi da solo e dal 58-68 firmato Dedovic, riesce a innescare sia l’urlo di Assago che il proprio stesso braccio: la conseguenza è che Milano si ritrova a -2 (68-70) con 5’36” da giocare. Si segna un po’ meno, quel meno si chiama Dedovic, ma Roll accorcia ancora: 71-72. Barthel appoggia al vetro, Lo fa 1/2 dalla lunetta a 1’18” dal termine, Micov riporta ancora a -1 l’Olimpia, poi il Bayern combina un pasticcio in attacco e sulla transizione l’alley oop Rodriguez-Tarczewski vale il 76-75 (con il play spagnolo che per poco non perde il pallone mentre gli esce dalle mani). Si entra in trenta secondi assolutamente atipici: Zipser, a rimbalzo in attacco, subisce il fallo proprio di Rodriguez, ma fa 1/2 in lunetta. Messina chiama time out, vuole la rimessa dal fondo per sfruttare tutti i secondi rimanenti, ma Dedovic commette fallo sul quasi omonimo Nedovic, che risponde con il 2/2. Proprio Nedovic commette a sua volta fallo su Zipser: 2/2, 78-78. A 6″1 dalla fine Dedovic, chissà per quale ragione, commette di nuovo fallo sul numero 16 milanese. Il primo libero entra, il secondo no, ma la lotta a rimbalzo premia Tarczewski e Milano; la palla circola, il tempo finisce, il Forum esplode.

OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-BAYERN MONACO 79-78 (21-26, 38-42, 55-68)

MILANO – Della Valle ne, Micov 16, Biligha ne, Gudaitis 7, Roll 9, Rodriguez 9, Tarczewski 9, Nedovic 13, Crawford 3, Burns ne, Sykes 3, Scola 10. All. Messina

BAYERN – Bray 5, King 9, Koponen, Monroe 10, Lo 6, Dedovic 12, Zipser 9, Flaccadori, Barthel 18, Lessort 2, Sisko 5, Huestis 2. All. Kostic

Credit: Ciamillo