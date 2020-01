Australian Open 2020, Garbine Muguruza è la seconda finalista! Battuta Simona Halep in due partite

Si conosce anche il nome della seconda finalista del torneo femminile degli Australian Open di tennis: si tratta della spagnola Garbine Muguruza, che elimina la numero 4 del tabellone, la romena Simona Halep, sconfitta dopo due ore e sette minuti di gioco con lo score di 7-6 (8) 7-5. L’iberica sfiderà nell’ultimo atto la statunitense Sofia Kenin, numero 14 del seeding, che nella notte italiana aveva battuto la prima testa di serie, l’australiana Ashleigh Barty.

Nel primo set fioccano le palle break da ambo le parti, con la romena che ne spreca due nel secondo game e la spagnola che fa altrettanto nel quinto. Il primo strappo arriva nel settimo gioco e lo trova l’iberica, che sale 4-3 e, dopo aver annullato un’occasione per il controbreak, trova il 5-3. A questo punto sale in cattedra Halep, che vince dieci punti di fila, ottiene il controbreak e si porta sul 6-5, mancando anche due set point nel dodicesimo gioco. Si va però al tie break, e qui l’iberica pare trovare l’allungo decisivo portandosi sul 6-4, ma manca entrambe le opportunità per chiudere la partita. Halep a sua volta si procura altre due occasioni, ma le manca, così alla terza Muguruza chiude 10-8 dopo un’ora e nove minuti.

Nella seconda partita, dopo uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, nel quinto Halep allunga, confermando lo strappo nel sesto dopo aver annullato due palle per il controbreak. La romena mantiene il vantaggio fino a quando va a servire per il set avanti 5-4 ma, senza avere set point a disposizione, alla quarta palla break concessa, subisce il 5-5. Muguruza sfrutta il momento positivo, si porta sul 6-5 e si procura due match point nel dodicesimo gioco, andando 15-40 in risposta. Il secondo è quello buono e, dopo altri 58 minuti di battaglia, arriva per la spagnola il pass per la finale.

Foto: LaPresse