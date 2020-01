Sci alpino: Saalbach ospiterà le due gare maschili di Coppa del Mondo cancellate in Cina

Le prime indiscrezioni dei media austriaci sono state confermate ed ora la notizia è ufficiale: le due gare maschili cancellate in Cina per l’emergenza Coronavirus verranno recuperate a Saalbach-Hinterglemm. Il calendario della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino verrà così modificato con la discesa libera ed il Super-G originariamente previsti per il 15 ed il 16 febbraio a Yanqing che si terranno invece rispettivamente giovedì 13 (ore 12.45) e venerdì 14 febbraio (ore 11.00).

La discesa sarà preceduta come di consueto da due giornate consecutive di prove cronometrate per scoprire tutti i segreti di una pista inizialmente non inclusa nel calendario del Circo Bianco di quest’anno. La località austriaca di Saalbach, candidata per ospitare i Mondiali di sci alpino del 2025, torna così ad ospitare la Coppa del Mondo quattordici mesi dopo una due giorni dedicata alle specialità tecniche in cui l’austriaco Marcel Hirscher si impose in slalom speciale e lo sloveno Zan Kranjec trionfò in gigante. L’ultima volta in cui si sono disputate gare veloci a Saalbach risale al 2015, con l’austriaco Matthias Mayer che conquistò la doppietta in Super-G e discesa.

