Sollevamento pesi, Alessia Durante chiude seconda nei -71 kg alla World Cup Roma 2020

La tappa casalinga della Coppa del Mondo di sollevamento pesi 2020, in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia, si è conclusa per l’Italia con un ottimo risultato che ha visto protagonista la ventenne Alessia Durante, ultima atleta azzurra impegnata nella manifestazione. In apertura del programma odierno si è disputata infatti la finale della categoria -71 kg femminile (non olimpica), che ha regalato alla selezione tricolore un altro incoraggiante piazzamento sul podio.

La competizione è stata dominata in lungo e in largo dall’americana Meredith Alwine con una misura complessiva di 237 kg (103+134), mentre nella lotta per le restanti piazze sul podio ha prevalso la nostra portacolori Alessia Durante. La campionessa europea juniores in carica ha stabilito il proprio primato personale di slancio (115, valevole anche come record italiano) e di totale (210), conquistando un’ottima seconda posizione finale appena davanti alla filippina Kristel Macrohon, terza con 209 kg.

Foto: Lapresse