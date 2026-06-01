LIVE Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la rivelazione americana sulla strada dei quarti

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale attesissima che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI e Zachary Svajda che vale i quarti di finale al Roland Garros 2026.

Occasione irripetibile per il romano, che vuole il secondo quarto di finale a livello Slam della giovane carriera dopo quello di Wimbledon nel 2025. Una vittoria oggi significherebbe molto non solo in chiave personale, ma anche a livello nazionale: raggiungere un quarto di finale (avremo 3 cartucce) senza Sinner e Musetti sarebbe oggettivamente pesantissimo.

La classifica del romano con una vittoria oggi varrebbe l’undicesimo posto virtuale, ammesso che Casper Ruud non batta Joao Fonseca. Nella race invece Cobolli (9° virtuale) breccerebbe al sesto posto provvisorio volando via De Minaur e Shelton, sempre Ruud permettendo. Insomma, non è proibitivo pensare ad una qualificazione alle ATP Finals di Torino per il giovane romano.

Parte alta di tabellone che invita eccome: per chi vince questo incontro c’è infatti verosimilmente Felix Auger Aliassime, che se la vedrà nel pomeriggio contro Alejandro Tabilo. Cobolli probabilmente avrebbe messo molte firme per una situazione del genere, anche se il derby azzurro con Jannik Sinner sarebbe stato previsto per la semifinale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI e Zachary Svajda che si sfideranno a partire dalle 11:00, vi aspettiamo!