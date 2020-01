Rugby, Sei Nazioni 2020: la formazione del Galles per la sfida all’Italia. Il XV scelto da Wayne Pivac

Il CT del Galles, Wayne Pivac, ha comunicato il XV che affronterà l’Italia nella prima partita del Sei Nazioni 2020 di rugby, in programma al Principality Stadium di Cardiff sabato 1 febbraio alle ore 15.15 italiane. Così Pivac in conferenza stampa: “Sono fiducioso nella formazione schierata. Tutta la squadra è concentrata, c’è un’ottima atmosfera e non vediamo l’ora di scendere in campo sabato davanti ai nostri tifosi“.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL GALLES CONTRO L’ITALIA

GALLES

15 Leigh Halfpenny (85 Caps)

14 Johnny McNicholl (*Uncapped)

13 George North (91 Caps)

12 Hadleigh Parkes (25 Caps)

11 Josh Adams (21 Caps)

10 Dan Biggar (79 Caps)

9 Tomos Williams (16 Caps)

8Taulupe Faletau (72 Caps)

7 Justin Tipuric (72 Caps)

6 Aaron Wainwright (18 Caps)

5 Alun Wyn Jones (C) (134 Caps)

4 Jake Ball (42 Caps)

3 Dillon Lewis (22 Caps)

2 Ken Owens (73 Caps)

1 Wyn Jones (22 Caps)

A disposizione:

16. Ryan Elias (9 Caps)

17. Rob Evans (36 Caps)

18. Leon Brown (6 Caps)

19. Cory Hill (24 Caps)

20. Ross Moriarty (41 Caps)

21. Rhys Webb (31 Caps)

22. Jarrod Evans (3 Caps)

23. Nick Tompkins (*Uncapped)​

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Ettore Griffoni LPS