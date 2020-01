Australian Open 2020, i risultati del 25 gennaio (sessione diurna): Nadal passeggia ed è agli ottavi, Rublev sorprende Goffin

Sono quattro gli incontri della parte alta del tabellone maschile che sono andati in scena in questa sessione mattutina degli Australian Open 2020 di tennis. I match che si sono tenuti a Melbourne Park mettevano in palio i pass per gli ottavi di finale e vale la pena raccontare cosa sia accaduto.

Poche sorpresa nel confronto tra il n.1 del mondo Rafael Nadal e il n.30 ATP Pablo Carreno Busta. Il fuoriclasse nativo di Manacor ha imposto la propria legge, prevalendo con il punteggio di 6-1 6-2 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Rafa attende, quindi, il nome del prossimo avversario dalla sfida tra l’australiano Nick Kyrgios e il russo Karen Khachanov che andrà in scena nella sessione serale.

Hanno risposto presente l’austriaco Dominic Thiem e il russo Andrey Rublev. Il n.5 del mondo ha superato in quattro set (6-2 6-4 6-7 (5) 6-4) l’americano Taylor Fritz (n.34 ATP) e ha confermato i grandi miglioramenti su questa superficie. Thiem agli ottavi affronterà l’estroso francese Gael Monfils, uscito vittorioso dal match contro l’altrettanto “creativo” Ernests Gulbis (n.256 del ranking) per 7-6 (2) 6-4 6-3. Completando il discorso sul russo (n.16 del ranking), il nativo di Mosca ha dato seguito all’eccellente inizio di stagione (ricordando la vittoria nell’ATP di Doha), battendo il n.11 del mondo David Goffin con il punteggio di 2-6 7-6 (1) 6-4 7-6 (4) e il prossimo rivale negli ottavi di finale sarà uno tra la testa di serie n.7 Alexander Zverev e lo spagnolo Fernando Verdasco.

RISULTATI 25 GENNAIO AUSTRALIAN OPEN 2020 – TABELLONE MASCHILE

Nadal (ESP) – Carreno Busta (ESP) 6-1 6-2 6-4

Monfils (FRA) – Gulbis (LAT) 7-6 (2) 6-4 6-3

Fritz (USA) – Thiem (AUT) 2-6 4-6 7-6 (5) 4-6

Goffin (BEL) – Rublev (RUS) 6-2 6-7 (3) 4-6 6-7 (4)

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse