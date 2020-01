Australian Open 2020, i risultati del 25 gennaio (sessione serale). Muguruza elimina Svitolina, avanti Mertens e Bertens

Si è appena completato il quadro degli ottavi di finale del tabellone femminile agli Australian Open 2020. Dopo le clamorose sorprese della prima parte di giornata, nella sessione serale si sono disputati altri tre incontri e anche in questa circostanza non sono di certo mancate le emozioni.

Fa rumore, infatti, la netta sconfitta dell’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 5, che è stata estromessa dal torneo per mano della spagnola Garbine Muguruza, numero 32 del seeding. Un dominio totale per la ventiseienne nata in Venezuela, che ha giocato una partita di altissimo livello e ha chiuso in poco più di un’ora con il punteggio di 6-1 6-2. Da sottolineare il dato relativo al rapporto vincenti-gratuiti per la Muguruza, che è ampiamente positivo (31-9) ed evidenzia l’assoluta bontà della sua prestazione odierna. Agli ottavi di finale affronterà l’olandese Kiki Bertens, che si è sbarazzata in un’ora e trentasette minuti della kazaka Zarina Diyas (num. 73 del ranking) con il punteggio di 6-2 7-6 (3). Match sempre sotto controllo per la testa di serie numero 9, che ha vinto il primo set senza alcun patema mentre nel secondo parziale è stata costretta al tie-break.

Termina al terzo round, invece, la favola della statunitense Catherine Cartan Bellis che, dopo aver superato brillantemente Tatjana Maria e Karolina Muchova, è stata costretta a piegarsi dinanzi alla belga Elise Mertens. La ventenne californiana, numero 600 della classifica mondiale, ha comunque fornito una buona prova anche quest’oggi ma non è stata sufficiente per eliminare la testa di serie numero 16. Il match è iniziato in discesa per la Mertens con il 6-1 nel primo set, ma poi la Bellis ha alzato il livello e si è assicurata al tie-break il secondo parziale per 7-6 (5); nel terzo set la belga è tornata a fare la voce grossa chiudendo con un perentorio 6-0. Per la semifinalista dell’edizione 2018 superare gli ottavi di finale non sarà affatto facile, dal momento che si troverà di fronte la rumena Simona Halep.

I RISULTATI DEL TABELLONE FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2020 – SESSIONE SERALE

Elise Mertens (Bel) – Catherine Cartan Bellis (Usa) 6-1 6-7 (5) 6-0

Elina Svitolina (Ukr) – Garbine Muguruza (Esp) 1-6 2-6

Zarina Diyas (Kaz) – Kiki Bertens (Ned) 2-6 6-7 (3)

