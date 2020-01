Tour Down Under 2020: capolavoro in volata di Giacomo Nizzolo! Battuto Simone Consonni

Nottata davvero esaltante per i coloro italiani in terra australiana. È andata in scena la quinta tappa del Tour Down Under 2020, di 149,1 chilometri da Glenelg a Victor Harbor: ennesima volata di questo inizio di stagione, questa volta a vincere però è un corridore azzurro. Spettacolare lo sprint di Giacomo Nizzolo che torna ad imporsi in una prova del World Tour ad oltre sette anni dalla prima volta: il corridore della NTT Pro Cycling esulta a braccia alzate davanti a Simone Consonni. Successo numero 22 in carriera per il lombardo. In chiave classifica generale cambia tutto con Daryl Impey che conquista la maglia di leader ai danni di Richie Porte.

Ancora una volta decisivi i traguardi volanti: eccellente il lavoro della Mitchelton-SCOTT che traina il proprio capitano Impey verso gli abbuoni, che lo portano al comando della classifica generale con 2” di vantaggio su Porte. Si muovono in tre: Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Ian Stannard (Ineos) ed il campione del mondo Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Il gruppo però non concede troppo e sul muro di Kerby Hill si accende la sfida tra i big: a muoversi è proprio Richie Porte che distrugge il plotone. Rimangono in pochi davanti, circa una decina di uomini, ma poi c’è spazio per tutti per rientrare.

Parte finale di tappa molto incerta, con tante curve che hanno tratto in inganno i treni di Lotto Soudal e Deceuninck Quick-Step, i treni dei favoriti Caleb Ewan e Sam Bennett, rispettivamente ottavo e terzo. A giocarsi il successo sono dunque due azzurri: Giacomo Nizzolo riesce a superare Simone Consonni (Cofidis), autore comunque di un ottimo sprint in sostituzione del compagno di squadra Elia Viviani, rimasto staccato precedentemente. Piazzamento nella top-10 anche per Fabio Felline (Astana), nono.

Foto: Lapresse