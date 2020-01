Short track, Arianna Fontana parte bene ed è argento nei 1500 agli Europei 2020! Settima Cynthia Mascitto

Arianna Fontana non delude le attese e sale subito sul podio nella seconda giornata degli Europei 2020 di short track in corso di svolgimento a Debrecen. La valtellinese conquista la medaglia d’argento nei 1500 metri, chiudendo alle spalle dell’olandese Suzanne Schulting, grande favorita alla vigilia. Un duello che si protrarrà per tutta la rassegna continentale, con le due che battaglieranno fino all’ultima gara per il titolo Overall.

Una finale che ha visto una partenza molto lenta e con Fontana sempre nelle retrovie in attesa. A metà gara le favorite hanno cominciato ad accelerare e Schulting si è portata al comando. Anche Fontana e Mascitto sono risalite dall’esterno, con la seconda azzurra rimasta coinvolta in una caduta a due giri dalla fine. Arianna si è messa a caccia di una Schulting comunque in controllo. La valtellinese è stata brava a gestire il finale sull’ultimo assalto della tedesca Anna Seidel, alla fine medaglia di bronzo.

Settimo posto, dunque, per Cynthia Mascitto, mentre Martina Valcepina ha chiuso al terzo posto la Finale B, che è stata invece vinta dalla padrona di casa Deanna Lockett, australiana naturalizzata ungherese.

Foto: LaPresse