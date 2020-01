Biathlon, Tiril Eckhoff dà forfait per la mass start di Pokljuka. Che occasione per Dorothea Wierer!

La norvegese Tiril Eckhoff non prenderà parte alla mass start di Coppa del Mondo di biathlon 2020 in programma domani a Pokljuka (Slovenia). La 29enne scandinava è alle prese con una lieve infezione virale e qualche linea di febbre. Per questo lo staff tecnico ha deciso non rischiarla, soprattutto in vista degli imminenti Mondiali di Anterselva che scatteranno giovedì 13 febbraio con la staffetta mista.

“Va a casa per riposare. Successivamente vedremo se basterà o se dovrà ricevere un trattamento aggiuntivo di medicinali in settimana“, le parole di Lars Kolsrud, medico della compagine del Nord Europa.

Eckhoff aveva palesato una condizione ben distante dagli standard delle ultime settimane anche nell’individuale disputata ieri e conclusa in 18ma posizione. “Ultimamente ho avuto problemi ai polmoni. E quando i polmoni non sono al 100%, io non sono al 100%“, le parole della nativa di Bærum.

Si profila a questo punto una grande chance per Dorothea Wierer, che veleggia in seconda posizione in classifica generale con 477 punti, a -47 dalla norvegese: con un podio nella mass start di domani la 29enne di Rasun tornerebbe ad indossare il pettorale giallo. I giochi per la Coppa del Mondo generale potrebbero riaprirsi anche per la svedese Hanna Oeberg e per la tedesca Denise Herrmann, rispettivamente terza e quarta con 396 e 393 punti.

Loading...

Loading...

Ricordiamo che nel biathlon, a differenza degli altri sport invernali, le gare dei Mondiali assegnano anche i punti per la Coppa del Mondo: dunque la rassegna iridata di Anterselva rappresenterà un crocevia determinante per l’assegnazione della sfera di cristallo.

federico.militello@oasport.it

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI BIATHLON PRIMA DELLA MASS START DI DOMANI

IL CALENDARIO DEI MONDIALI DI ANTERSELVA 2020

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse