Judo: Matteo Marconcini si ferma agli ottavi nei -90 kg al Grand Prix Tel Aviv 2020, male tutti gli altri azzurri delle categorie pesanti

Si è concluso con una terza giornata abbastanza negativa il Grand Prix Tel Aviv 2020 per la Nazionale italiana di judo, incapace di raggiungere il Final Block con i sette atleti in gara oggi nelle categorie più pesanti del programma. La selezione tricolore chiude così il primo torneo World Tour stagionale con un bilancio salvato dall’exploit di Fabio Basile, tornato per la prima volta sul gradino più alto del podio dopo la medaglia d’oro olimpica di Rio 2016.

Il migliore azzurro del day-3 è stato indubbiamente Matteo Marconcini, impegnato nei -90 kg maschili con il sogno di rientrare in corsa per il pass olimpico in extremis. L’argento iridato del 2017 nei -81 kg si è sbarazzato all’esordio del padrone di casa israeliano Itay Golan per waza-ari ed in seguito al secondo turno ha avuto la meglio sul brasiliano Giovani Ferreira per ippon prima di cedere il passo all’olandese Jesper Smink per hansoku-make al Golden Score negli ottavi di finale. Nella medesima categoria, si è fermata al primo turno l’avventura di Nicholas Mungai, testa di serie n.8 del seeding, sconfitto per hansoku-make dopo 56″ di Golden Score dall’abbordabile britannico Frazer Chamberlain. Sempre in campo maschile sono arrivate le eliminazioni immediate anche per Giuliano Loporchio nei -100 kg (ippon dal bielorusso Daniel Mukete) e per Vincenzo D’Arco nei +100 kg (ippon dopo 14″ dall’ucraino Oleksandr Gordiienko).

Per quanto riguarda il settore femminile nostrano, Giorgia Stangherlin ha portato a casa il suo incontro di primo turno nei -78 kg per hansoku-make contro l’olandese Natascha Ausma prima di uscire di scena agli ottavi con la più quotata britannica Natalie Powell per ippon. Out all’esordio sempre nei -78 kg Valeria Ferrari, battuta al Golden Score per hansoku-make dall’olandese Ilona Lucassen. Bruciante eliminazione al primo turno dei +78 kg per Eleonora Geri, sconfitta abbastanza nettamente dalla francese Tahina Durand dopo aver accumulato tre shido in 3’13”.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Prix Tel Aviv 2020 di judo:

-78 kg F

1 Powell (Gbr)

2 Graf (Aut)

3 Yoon (Kor) e Sampaio (Por)

+78 kg F

1 Dicko (Fra)

2 Savelkouls (Ned)

3 Nunes (Por) e Sayit (Tur)

-90 kg M

1 Gwak (Kor)

2 Ozerler (Tur)

3 Macedo (Bra) e Kuczera (Pol)

-100 kg M

1 Paltchik (Isr)

2 Goncalves (Bra)

3 Frey (Ger) e Buzacarini (Bra)

+100 kg M

1 Sasson (Isr)

2 Kim (Kor)

3 Khammo (Ukr) e Kumashiro (Jpn)

Foto: IJF