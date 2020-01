Australian Open 2020, risultati 25 gennaio (notte): Nick Kyrgios vince una battaglia, Wawrinka, Medvedev e Zverev sul velluto

Proseguono gli Australian Open di tennis, che oggi, sabato 25 gennaio hanno visto andare in archivio il terzo turno della parte alta del tabellone per quanto concerne il torneo di singolare maschile. Previsti nella giornata odierna otto incontri, quattro dei quali si sono esauriti nella mattinata italiana.

Il match senza dubbio più avvincente è stato quello tra il padrone di casa, l’australiano Nick Kyrgios, ed il russo Karen Khachanov, che alla fine di una dura battaglia ha premiato il primo per 6-2 7-6 (5) 6-7 (6) 6-7 (7) 7-6 [10-8] dopo quasi quattro ore e mezza di gioco ricche di colpi scena, con Kyrgios che ha mancato un primo match point nel terzo set ed un secondo nel quarto.

Molto meno avvincenti gli altri confronti: l’elvetico Stanislas Wawrinka approfitta del ritiro dello statunitense John Isner quando però era già in vantaggio di un set e due break nel secondo sul punteggio di 6-4 4-1. Risolti in tre partite gli ultimi due confronti, mai in discussione: il russo Daniil Medvedev batte il beniamino di casa, l’australiano Alexei Popyrin, con un netto 6-4 6-3 6-2, ancor più severa l’affermazione del tedesco Alexander Zverev sull’iberico Fernando Verdasco, battuto per 6-2 6-2 6-4.

RISULTATI SINGOLARE MASCHILE SESSIONE SERALE 25 GENNAIO

Nick Kyrgios batte Karen Khachanov 6-2 7-6 (5) 6-7 (6) 6-7 (7) 7-6 [10-8]

Daniil Medvedev batte Alexei Popyrin 6-4 6-3 6-2

Stanislas Wawrinka batte John Isner 6-4 4-1 rit.

Alexander Zverev batte Fernando Verdasco 6-2 6-2 6-4

