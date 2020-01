Salto con gli sci, la Germania domina la prova a squadre maschile di Zakopane davanti a Norvegia e Slovenia

La Germania trionfa per la quarta volta nella storia nella gara a squadre di Zakopane, in Polonia, sede della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di salto con gli sci maschile. Il quartetto teutonico composto da Constantin Schmid, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe e Karl Geiger ha dominato la competizione sostanzialmente dalla prima all’ultima rotazione grazie ad una prova di forza corale molto solida che ha permesso ai tedeschi di totalizzare 1182.2 punti, ben 40 in più rispetto ai primi inseguitori della Norvegia.

Marius Lindvik, Robert Johansson, Daniel Andre Tande e Johann Andre Forfang hanno raccolto un ottimo secondo posto respingendo nella seconda serie i tentativi di rimonta delle altre squadre in lotta per il podio. Una bagarre molto incerta ed entusiasmante alla luce della presenza dei grandi favoriti in ottica gara individuale di domani come Dawid Kubacki (apparso potenzialmente superiore al resto della concorrenza sul trampolino di casa), Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi e Kamil Stoch. Alla fine la Slovenia ha sorpreso tutti conquistando un bel terzo posto con 1125 punti grazie ai fratelli Domen e Peter Prevc, a Timi Zajc e a un buon Anze Lanisek in prima rotazione.

Quarta piazza conclusiva per il Giappone a soli 2.5 punti dal podio nonostante le strepitose prestazioni nella seconda serie di Yukiya Sato (nuovo record del trampolino con 149 metri) e Ryoyu Kobayashi, entrambi favoriti però da condizioni meteo molto favorevoli. Le grandi deluse di giornata sono sicuramente Polonia e Austria, rispettivamente quinta e sesta con modalità diverse, infatti i polacchi sono stati penalizzati in particolar modo da Piotr Zyla e Jakub Wolny mentre gli austriaci hanno disputato una gara complessivamente al di sotto delle aspettative.

