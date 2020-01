Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberstdorf 2020: tutto facile per la Norvegia in staffetta. Italia sesta

Non c’è stata davvero storia, come era ovviamente previsto. Nella prima staffetta 4x5km stagionale per la Coppa del Mondo di combinata nordica è andato in scena un monologo della Norvegia: in quel di Oberstdorf (Germania) ennesimo trionfo stagionale per la nazionale scandinava che, guidata da un Riiber in versione monstre, sta davvero lasciando solo le briciole alle avversarie.

Pura gestione per i norvegesi che si presentavano in gara con Jens Luraas Oftebro (miglior punteggio in assoluto nel salto con 149.2 punti), Jarl Magnus Riiber, Joergen Graabak ed Espen Bjoernstad. Il vantaggio sulle rivali era già nettamente superiore al minuto dopo la prova dal trampolino, dunque non c’era bisogno di forzare sugli sci stretti. In carrozza gli scandinavi si sono presi il successo, mentre è stata aperta la battaglia per il podio. Crollata l’Austria, che partiva dalla seconda posizione (quarta al traguardo), sono arrivate le rimonte di Germania (Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Fabian Riessle, Manuel Faisst) e Giappone (Ryota Yamamoto, Akito Watabe, Hideaki Nagai, Yoshito Watabe), rispettivamente seconda e terza al traguardo.

In casa Italia buona prova nel fondo, dopo l’ennesima deludente gara nel salto: Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Samuel Costa e Lukas Runggaldier hanno chiuso sesti ad oltre 5′ dalla vetta.

gianluca.bruno@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse