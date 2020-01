Snowboardcross, Michela Moioli: “Mi sono messa in testa che volevo vincere e ho vinto”

L’Italia centra una duplice vittoria a Big White, in Canada, nelle gare valide per la Coppa del Mondo di snowboardcross: a trionfare per i colori nostrani sono Omar Visintin tra gli uomini e Michela Moioli tra le donne, con quest’ultima che allunga ancora in vetta alla classifica generale. I due azzurri hanno parlato a caldo al sito della FISI. Di seguito le loro dichiarazioni.

Queste le emozioni di Michela Moioli, che con la vittoria odierna fa il vuoto in classifica generale: “Da quando sono arrivata qui in Canada mi sono messa in testa che volevo vincere e ho vinto, è stata una gara difficile perché la visibilità non era delle migliori e la tensione è sempre alta, ma sono stata più forte di tutto“.

Così invece si gusta la vittoria Omar Visintin, che balza in seconda posizione in classifica di Coppa del Mondo, a soli settanta punti dalla vetta: “Questo tipo di tracciato esalta le mie caratteristiche, salire sul gradino più alto del podio è sempre una grande emozione“.

Foto: FISI Pentaphoto