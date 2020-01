Snowboard: Roland Fischnaller sul podio anche a Piancavallo! In PSL vincono Promegger e Zogg

Decimo podio di squadra, su sette gare disputate, solamente a Scuol, in Svizzera, è mancato un atleta azzurro nella top-3. A livello individuale siamo a due vittorie e due secondi posti in questa stagione. Uno score davvero impressionante per la Nazionale italiana di snowboard parallelo e, nel dettaglio, per Roland Fischnaller, il capitano della squadra azzurra. Oggi è andata in scena nel Bel Paese la tappa di Coppa del Mondo a Piancavallo con il PSL: è mancato l’Inno di Mameli, ma non le emozioni.

Fischnaller, sempre più leader della classifica e vicinissimo alla sfera di cristallo generale, si è andato a prendere la piazza d’onore uscendo sconfitto nella finalissima con un altro atleta esperto, l’austriaco Andreas Promegger, che si è imposto per tre decimi. Completa il podio il teutonico Stefan Baumeister che nella Small Final ha battuto il campione del mondo russo Loginov. Tra gli altri italiani uscita ai quarti per Daniele Bagozza, mentre fuori al primo turno Aaron March, Edwin Coratti e Mirko Felicetti.

Tra le donne è solo terza la dominatrice della stagione, la teutonica Ramona Hofmeister. Ad imporsi è l’elvetica Julie Zogg che batte nella finalissima l’altra tedesca, Selina Joerg. Male le azzurre: nessun’atleta italiana qualificata alla fase finale.

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARD AGGIORNATA

Foto: FISI/Pentaphoto