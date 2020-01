Volley femminile, Conegliano strapazza Casalmaggiore e prosegue la cavalcata in testa alla Serie A1 2020

Conegliano si è sbarazzata di Casalmaggiore con un netto 3-0 (25-18; 25-23; 25-20) nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte senza particolari problemi nella tana delle lombarde e proseguono la loro cavalcata solitaria in testa alla classifica: 45 punti (15 vittorie, 1 sconfitta), nove lunghezze di vantaggio su Busto Arsizio, che domani sarà attesa dalla trasferta di Brescia. Le Campionesse del Mondo hanno giganteggiato nel primo set, hanno poi regolato le ragazze in rosa nella seconda frazione punto a punto, ed infine hanno operato lo strappo decisivo in avvio del terzo parziale, per involarsi verso una comoda affermazione.

Le Pantere sono state prese per mano dalla solita Paola Egonu (14 punti), buona prestazione anche della schiacciatrice statunitense Kimberly Hill (11), affiancata da Miriam Sylla (10), la regia della polacca Joanna Wolosz ha chiamato in causa anche le centrali Raphaela Folie (10, 3 aces) e Robin De Kruijf (8). Tra le fila di Casalmaggiore, quinta in classifica ed incapace di operare il momentaneo sorpasso su Scandicci, le migliori sono state Caterina Bosetti (9), Danielle Cuttino (10) e Mina Popovic (8).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Contesini