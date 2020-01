Short track, Martina Valcepina vince l’argento nei 500m agli Europei 2020! Squalificata Arianna Fontana

Seconda medaglia per l’Italia agli Europei 2020 di short track in corso di svolgimento a Debrecen. Martina Valcepina chiude al secondo posto la finale dei 500 metri, vinti ancora da un’inarrestabile Suzanne Schulting. L’olandese realizza la doppietta dopo il successo dei 1500 metri ed allunga in maniera decisiva nella classifica Overall. Medaglia di bronzo, invece, per la polacca Natalia Maliszewska.

Una finale a senso unico con Schulting che ha preso subito il comando e non lo ha più mollato. Valcepina e Maliszewska hanno provato ad impensierire l’olandese, ma tutti i loro tentativi sono stati respinti, accontentandosi alla fine rispettivamente dell’argento e del bronzo.

Schulting ipoteca il titolo Overall grazie anche alla squalifica di Arianna Fontana in semifinale. La valtellinese era nella stessa batteria dell’olandese e delle compagne di squadra Valcepina e Mascitto. I giudici hanno deciso di penalizzare al termine della gara Fontana (era arrivata terza), che in questo modo dice praticamente addio ai sogni di poter competere per il titolo continentale.

Adesso nella classifica Overall Schulting conduce con 68 punti contro i 21 di Martina Valcepina ed Arianna Fontana, ma va ricordato che Valcepina non parteciperà domani ai 1000 metri dopo l’eliminazione in batteria.

Foto: LaPresse