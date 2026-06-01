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LIVE Arnaldi-Tiafoe, Roland Garros 2026 in DIRETTA: vincere un’altra battaglia e tornare nel tennis che conta!

Pubblicato

2 minuti fa

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Per approfondire:
Matteo Arnaldi
Arnaldi / IPA Sport

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra battaglia azzurra che vede di fronte Matteo ARNALDI e Frances TIAFOE per un posto in quarti di finale al Roland Garros 2026.

Si gioca per la gloria, entrambi vogliono il primo quarto di finale della carriera a Parigi, entrambi hanno vinto una maratona dopo l’altra per giungere qui. Arnaldi è risorto dopo il Challenger di Cagliari, vinto, e dopo i brillanti Internazionali d’Italia conclusi contro Jodar al 3° turno. La classifica è tornata a posto, la fiducia è ai massimi livelli, il tennis del ligure non è mai stato così ordinato, pulito ed efficace.

Virtualmente Arnaldi milita all’84° posto provvisorio. Una vittoria oggi vorrebbe dire salire di 30 posizioni e tornare alle porte della top 50: era impensabile fino ad un mese fa! L’azzurro era finito in un tunnel di guai fisici e di sconfitte all’esordio, ora è rinato, e ha l’occasione della vita! Di fronte un giocatore che è stato in semifinale due volte all’Open degli Stati Uniti. Lottatore, Tiafoe ha recuperato due set e un break a Jaime Faria nel turno precedente, dopo che aveva battuto Hurkacz per 6-4 al quinto parziale.

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Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale che vede di fronte Matteo ARNALDI e Frances TIAFOE per un posto in quarti di finale al Roland Garros 2026, si giocherà come 4° match dalle 11 e dopo il match di Matteo Berrettini. Vi aspettiamo per l’italian day!

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