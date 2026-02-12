Sport in tv oggi (giovedì 12 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 7 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che offriranno una proposta particolarmente ricca con l’assegnazione di ben nove titoli: l’Italia ha tutte le carte in regola per essere in regola tra superG femminile (Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano), 5000 metri di speed skating (torna Francesca Lollobrigida), staffetta di slittino, 500 metri femminili e 1000 metri maschili di short track con Arianna Fontana e Pietro Sighel.

Sul circuito di Sakhir si disputerà la seconda giornata dei Test di F1: altre otto ore a disposizione delle scuderie per comprendere più a fondo le potenzialità delle nuove monoposto in vista del Mondiale ormai alle porte. L’Italia affronterà il Nepal nella seconda partita dei Mondiali T20 di cricket: gli azzurri riusciranno a firmare la grande impresa dopo aver ben figurato contro la Scozia al debutto nella rassegna iridata nel format che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028?

Proseguono i tornei di tennis della settimana: quarti di finale del WTA 1000 di Doha, con Elisabetta Cocciaretto che cercherà una nuova impresa contro Ostapenko ed Errani/Paolini attese da Busca/Martinez; negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Buenos Aires sarà impegnato Luciano Darderi contro Bario Vera; da seguire anche gli ATP 500 di Rotterdam e Dallas, ma senza italiani in campo.

Perugia e Trento saranno impegnate nella penultima partita della fase a gironi di Champions League di volley maschile, rispettivamente contro il Lvi Praga e il Lubiana. Trasferta nella tana dell’Efes Istanbul per la Virtus Bologna nell’Eurolega di basket, mentre la Juventus giocherà gli ottavi di finale della Champions League di calcio femminile contro il Wolfsburg.

Consueto menu calcistico molto ricco tra Serie C, semifinale della Coppa del Re in Spagna, posticipo del turno infrasettimanale di Premier League e il sorteggio della Nations League. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 12 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 12 febbraio

06.30 CRICKET (Mondiali T20) – Sri Lanka-Oman (diretta streaming su ICC Tv)

08.00 F1 – Test a Sakhir, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 13.00 alle ore 17.00; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 16.00 alle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 16300 alle ore 17.00)

09.05 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (diretta tv su Rai 2 dalle 10.00 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30, dalle 21.00 fino al termine delle competizioni; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 09.00 alle 14.40, dalle 19.00 fino al termine delle competizioni; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max). CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.30 CRICKET (Mondiali T20) – Italia-Nepal (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su ICC Tv, Sky Go, NOW)

11.00 TENNIS – ATP 500 Rotterdam, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.00, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Mix fino alle ore 20.00, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.00 SNOOKER – World Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus)

12.30 BADMINTON – Europei a squadre (diretta streaming su Badminton Europe Tv)

13.00 TENNIS – WTA 1000 Doha, quarti di finale (diretta tv su Super Tennis; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.00, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Mix fino alle ore 20.00, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Cocciaretto-Ostapenko (ore 13.00), Errani/Paolini-Busca/Martinez (secondo match dalle ore 13.00)

14.15 CICLISMO FEMMINILE – Volta Valenciana, prima tappa: Gandia-Gandia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 CRICKET (Mondiali T20) – India-Namibia (diretta streaming su ICC Tv)

16.00 GOLF (PGA Tour) – AT&T Pebble Beach Pro-Am, primo giro (diretta streaming su Discovery Plus dalle ore 18.30)

17.00 TENNIS – ATP 250 Buenos Aires, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Mix fino alle ore 20.00, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Barios Vera (ore 17.00)

17.30 VOLLEY (Champions League) – Halkbank Ankara-Lublino (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 CALCIO – Sorteggio gironi Nations League (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 FORMULA E – GP Jeddah, prove libere 1 (diretta streaming su Discovery Plus)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Lvi Praga-Perugia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

18.00 CALCIO (Serie C) – Forlì-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Bra (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League, ottavi di finale) – Wolfsburg-Juventus (diretta streaming su Disney Plus)

19.00 TENNIS – ATP 500 Dallas, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Mix fino alle ore 20.00, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

19.00 PALLANUOTO (EuroCup) – Savona-Steau Bucarest (diretta streaming su European Aquatics Tv)

19.05 RALLY – Rally di Svezia, una prova speciale (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 PALLANUOTO (EuroCup) – Dinamo Bucarest-Trieste (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.00 VOLLEY (Champions League) – Lubiana-Trento (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

20.00 VOLLEY (Champions League) – Guaguas-Berlin Recycling Volleys (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Bayern Monaco (diretta streaming su Euro League Tv)

20.15 BASKET (Eurolega) – Olympiacos-Stella Rossa Belgrado (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Paris (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Valencia-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – San Martino-Venezia (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 CALCIO (Coppa del Belgio, semifinale) – Anversa-Anderlecht (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Torres (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Livorno (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Arezzo (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Rai Play Sport 1, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Perugia (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ternana-Ravenna (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Coppa del Re, semifinale) – Atletico Madrid-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, ottavi di finale) – Atletico Madrid-Manchester United (diretta streaming su Disney Plus)

