Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 12 febbraio va in scena la nona giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un mercoledì caratterizzato dalla memorabile doppietta d’oro firmata nei doppi di slittino, grazie a cui il Bel Paese si è issato a quota quattro ori e ha operato un bello scatto in avanti nel medagliere quando siamo nel cuore della prima settimana completa di gare.

Lo sci alpino offrirà l’attesissimo superG femminile sulle nevi di Cortina d’Ampezzo: Sofia Goggia andrà a caccia del colpaccio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera, Federica Brignone sarà della partita e proverà a fare saltare il banco dopo aver superato il brutto infortunio, Laura Pirovano è in grandissima forma e potrebbe regalarsi il podio rincorso tanto a lungo. Riflettori puntati sullo slittino: arriveranno gioie dalla staffetta sul budello di Cortina d’Ampezzo dopo l’apoteosi dei doppi?

Francesca Lollobrigida tornerà in gara dopo aver trionfato sui 3000 metri e cercherà un nuovo colpaccio sui 5000 metri: potremo festeggiare una conferma dallo speed skating sul ghiaccio di Milano? In serata ci sarà spazio per lo short track: si vuole sognare in grande sui 500 metri con Arianna Fontana e Chiara Betti, mentre Pietro Sighel sarà una delle stelle dei 1000 metri insieme a Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini. Un occhio ad Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari nelle prime due manche dello skeleton.

Lo snowboardcross regalerà grande spettacolo a Livigno con la gara maschile: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin riusciranno a stupire? Da seguire l’attesissimo debutto dell’Italia nel torneo di curling femminile, attesa in mattinata dalla formidabile Svizzera e in serata dalla Corea del Sud sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Il programma propone anche l’assegnazione di altri tre titoli: 10 km individuale per lo sci di fondo, halfpipe femminile di snowboard e le moguls maschili per lo sci freestyle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (giovedì 12 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Giovedì 12 febbraio

09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca

09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1

10.00 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazione 2

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2

11.05 SKELETON – Gara maschile, seconda manche

11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia

12.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 1

12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 1

12.55 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 2

13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia

14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale

14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali

14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo

15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro

15.30 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 1

16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminile

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1

18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19.59 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1

20.15 SHORT TRACK – 500 metri femminile, quarti di finale

20.28 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (terza manche)

20.29 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, quarti di finale

20.58 SHORT TRACK – 500 metri femminile, semifinali

21.05 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, semifinali

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca

21.26 SHORT TRACK – 500 metri femminile, finale B

21.31 SHORT TRACK – 500 metri femminile, finale A

21.37 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, finale B

21.43 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, finale A

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 09.30 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 09.00 alle ore 14.45 e dalle ore 19.00 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Giovedì 12 febbraio

09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera

09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

11.08 SKELETON – Gara maschile, seconda manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile: Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano

12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2: Patrick Baumgartner

13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile: Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Anna Comarella

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

15.30 BOB – Monobob femminile, prove cronometrate 1-2: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminili: Francesca Lollobrigida

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre: Italia (formazione da definire)

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

20.15 SHORT TRACK – 500 metri femminili, quarti di finale: Arianna Fontana, Chiara Betti

20.28 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, quarti di finale: Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

21.00 SHORT TRACK – 500 metri femminili, semifinali: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti

21.07 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, semifinali: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

21.31 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale B: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti

21.36 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale A: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti

21.43 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale B: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

21.48 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale A: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini