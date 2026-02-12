LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: torna Arianna Fontana, tre azzurri nei 1000 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. L’entusiasmo è ancora palpabile dopo la straordinaria medaglia d’oro conquistata dall’Italia nella staffetta mista, primo titolo olimpico di Milano Cortina 2026 per la spedizione azzurra. Una vittoria che ha acceso il Forum di Assago e che porta la firma, tra gli altri, di Pietro Sighel e Arianna Fontana, protagonisti assoluti e pronti a tornare subito in pista nella seconda giornata di gare dello short track, in programma giovedì 12 febbraio.

Il programma serale si apre alle 20.15 con i quarti di finale dei 500 metri femminili, seguiti alle 20.29 dai quarti dei 1000 metri maschili. Poi spazio alle semifinali e alle finali, fino all’assegnazione delle medaglie poco prima delle 22. Una serata intensa, che potrebbe regalare nuove emozioni al pubblico di casa.

Tutti gli occhi saranno puntati su Arianna Fontana, alla sesta Olimpiade della carriera, già oro nella staffetta mista e soprattutto campionessa olimpica in carica dei 500 metri, titolo conquistato sia a PyeongChang 2018 sia a Pechino 2022. La valtellinese, portabandiera nella cerimonia inaugurale di San Siro, si presenta con l’obiettivo di difendere una distanza che le appartiene. Al via per l’Italia anche l’azzurra Chiara Betti. Nei quarti troverà avversarie di primissimo piano, a partire dall’olandese Xandra Velzeboer, campionessa del mondo e leader stagionale, oltre alla francese Bérénice Comby, alla cinese Wang Xinran e alla giapponese Rika Kanai. In chiave podio restano da monitorare anche le canadesi Courtney Sarault e Florence Brunelle, senza dimenticare Michelle Velzeboer. L’esperienza di Fontana e la gestione tattica potrebbero fare la differenza in una gara dove ogni contatto conta.

Sul fronte maschile, grande attesa per Pietro Sighel, galvanizzato dall’oro a squadre e pronto a giocarsi le proprie carte nei 1000 metri. Nei quarti sarà impegnato anche Thomas Nadalini, chiamato a una prova di spessore contro avversari del calibro del sudcoreano Hwang Daeheon, del canadese Felix Roussel, dell’olandese Teun Boer e del cinese Liu Shaoang. Al via anche Luca Spechenhauser per l’Italia. Per centrare la semifinale servirà lucidità e precisione, evitando di affidarsi ai ripescaggi.

Si comincia alle 20.30.