Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming, finali
Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l’assegnazione delle medaglie) inizieranno già un paio di giorni prima rispetto alla Cerimonia d’Apertura. I Giochi tornano in Italia a distanza di vent’anni dall’edizione di Torino 2006 e si preannuncia grande spettacolo alle nostre latitudini, con diverse località interessate dall’evento: oltre alle due città di riferimento saranno protagoniste anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun-Anterselva
La rassegna a cinque cerchi coinvolgerà dunque tre Regioni (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige). Nello specifico si assegneranno 116 titoli (54 maschili, 50 femminili, 12 in competizioni miste), in sedici discipline differenti. Debutterà un nuovo sport rispetto a Pechino 2022 (lo sci alpinismo, che sarà protagonista con tre prove: le due sprint di genere e la staffetta mista) e nel complesso ci saranno sette eventi in più rispetto all’appuntamento nella capitale cinese.
TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026
Nello specifico lo sci alpino saluterà le combinate individuali e la gara a squadre, abbracciando le due combinate a squadre; ci sarà il trampolino lungo femminile nel salto con gli sci, esordio per il doppio femminile di slittino e la staffetta di skeleton, spazio anche alle dual moguls nello sci freestyle. L’Italia spera di ben figurare di fronte al proprio pubblico e di conseguire dei risultati degni di nota, in modo da battagliare per la top-10 nel medagliere.
Cerimonia di Apertura allo Stadio San Siro di Milano e a Piazza delle Medaglie a Cortina d’Ampezzo, Cerimonia di Chiusura all’Arena di Verona. Nel mezzo sedici giorni di gare imperdibili, avvincenti, appassionanti e adrenaliniche: ce ne sarà davvero per tutti i gusti tra sci alpino, sci di fondo, pattinaggio artistico, biathlon, snowboard, combinata nordica, salto con gli sci, curling, speed skating, short track, hockey ghiaccio, bob, slittino, skeleton, sci alpinismo, sci freestyle.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: giorno per giorno, minuto per minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (nello specifico Rai 2 e RaiSportHD); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN; garantita la capillare diretta live testuale su OA Sport per seguire in maniera tematica o generalista le varie gare.
CALENDARIO OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026
MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 1
19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera
19.30 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 1-2
GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO
10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Cechia Norvegia-USA
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 2
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 1
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Germania
14.30 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 3-4
14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: USA-Svizzera, Norvegia-Canada
14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Francia
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Cechia
17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 1-2
17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 1
19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Canada, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Gran Bretagna-Cechia
19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (prima manche)
20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 1
20.15 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche)
21.00 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (terza manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada
VENERDÌ 6 FEBBRAIO
09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 2
09.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, rhythm dance
10.00 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 5-6
10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 3
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 2
11.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program coppie
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Giappone
13.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program femminile
14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia, USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia
14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Svizzera
20.00 CERIMONIA D’APERTURA
SABATO 7 FEBBRAIO
10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia
10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche)
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 3
11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone
13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile
13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4
14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche)
14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud
14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia
15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche)
16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminile
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia
17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche
18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno
19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia
19.30 SNOWBOAD – Big Air maschile, finale (prima manche)
19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile
19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche)
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale
20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada
22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance
DOMENICA 8 FEBBRAIO
08.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 5-6
09.00 SNOWBOARD – PGS femminile, qualificazioni
09.30 SNOWBOARD – PGS maschile, qualificazioni
10.00 SNOWBOARD – PGS femminile, primo turno eliminatorio
10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud
10.30 SNOWBOARD – PGS maschile, primo turno eliminatorio
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile
12.30 SCI DI FONDO – Skiathlon maschile
13.00 SNOWBOARD – PGS femminile, ottavi di finale
13.24 SNOWBOARD – PGS maschile, ottavi di finale
13.30 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 1-2
13.48 SNOWBOARD – PGS femminile, quarti di finale
14.00 SNOWBOARD – PGS maschile, quarti di finale
14.05 BIATHLON – Staffetta mista
14.12 SNOWBOARD – PGS femminile, semifinali
14.19 SNOWBOARD – PGS maschile, semifinali
14.26 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per il bronzo
14.29 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per l’oro
14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera
14.36 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per il bronzo
14.39 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per l’oro
14.40 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 1-2
16.00 SPEED SKATING – 5000 metri maschile
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Svezia
17.00 SLITTINO – Singolo maschile, terza manche
18.31 SLITTINO – Singolo maschile, quarta manche
19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 2
19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud
19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)
19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program coppie
20.15 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche)
20.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program femminile
21.00 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Finlandia
21.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile
LUNEDÌ 9 FEBBRAIO
08.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 1
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 1
10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia
10.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 1
10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, discesa libera
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone
12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (prima manche)
12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)
13.00 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 3-4
13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (terza manche)
14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, slalom
14.10 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 3-4
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Francia
17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prima manche
17.30 SPEED SKATING – 1000 metri femminile
18.05 CURLING – Doppio misto, semifinali
18.32 SLITTINO – Singolo femminile, seconda manche
19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, primo turno
19.20 PATTINAGGIO DI FIGURA – Rhythm dance
19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (prima manche)
19.53 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (seconda manche)
20.12 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, finale
20.17 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (terza manche)
20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-USA
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Cechia
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO
08.00 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 5-6
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 2
09.10 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 5-6
09.15 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, qualificazione
09.55 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, qualificazione
10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, discesa libera
10.30 SHORT TRACK – 500 metri femminile, batterie
11.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 2
11.08 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, batterie
11.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazioni 1
11.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, quarti di finale
11.53 SHORT TRACK – Staffetta mista, quarti di finale
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Svezia
12.15 SCI DI FONDO – Sprint maschile, quarti di finale
12.23 SHORT TRACK – Staffetta mista, semifinali
12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (prima manche)
12.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, semifinali
12.48 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale B
12.56 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale A
12.57 SCI DI FONDO – Sprint maschile, semifinali
12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)
13.13 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, finale
13.25 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, finale
13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (terza manche)
13.30 BIATHLON – Individuale maschile
13.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 2
14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, slalom
14.05 CURLING – Doppio misto, finale per il bronzo
14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 1
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Germania
17.00 SLITTINO – Singolo femminile, terza manche
18.05 CURLING – Doppio misto: finale per l’oro
18.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program maschile
18.41 SLITTINO – Singolo femminile, quarta manche
18.45 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, primo turno
20.00 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, finale
20.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-USA
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Svizzera
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO
10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo
10.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 3
10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
11.00 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 2
11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
11.30 SCI ALPINO – SuperG maschile
12.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 3
13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km
14.15 BIATHLON – Individuale femminile
14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 1
14.55 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 2
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia
17.00 SLITTINO – Doppio femminile, prima manche
17.48 SLITTINO – Doppio maschile, prima manche
18.30 SPEED SKATING – 1000 metri maschile
18.48 SLITTINO – Doppio femminile, seconda manche
19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina
19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free dance
19.37 SLITTINO – Doppio maschile, seconda manche
20.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO
09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca
09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche
10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1
10.00 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazione 2
10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2
11.05 SKELETON – Gara maschile, seconda manche
11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia
12.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 1
12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 1
12.55 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 2
13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile
13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia
14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale
14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali
14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo
15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro
15.30 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 1
16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminile
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada
17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1
18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA
19.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (prima manche)
19.59 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1
20.15 SHORT TRACK – 500 metri femminile, quarti di finale
20.28 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (terza manche)
20.29 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, quarti di finale
20.58 SHORT TRACK – 500 metri femminile, semifinali
21.05 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, semifinali
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca
21.26 SHORT TRACK – 500 metri femminile, finale B
21.31 SHORT TRACK – 500 metri femminile, finale A
21.37 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, finale B
21.43 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, finale A
VENERDÌ 13 FEBBRAIO
09.00 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 2
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, prova 1
09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina
10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 1
10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 2
11.45 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 2
11.45 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale maschile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia
13.30 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, ottavi di finale
14.00 BIATHLON – Sprint maschile
14.03 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, quarti di finale
14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud
14.24 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, semifinali
14.41 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, finale per il bronzo
14.46 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, finale per l’oro
16.00 SPEED SKATING – 10000 metri maschile
16.00 SKELETON – Gara femminile, prima manche
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 1
17.45 SKELETON – Gara femminile, seconda manche
18.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 2
19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program maschile
19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia
19.30 SKELETON – Gara maschile, terza manche
19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (prima manche)
19.59 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (seconda manche)
20.28 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (terza manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 2
21.14 SKELETON – Gara maschile, quarta manche
SABATO 14 FEBBRAIO
09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 2
09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone
10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche
10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 3
10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale
11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale
11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale
11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali
11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo
11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro
12.00 SCI DI FONDO – Staffetta femminile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia
12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3
13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche
14.00 BIATHLON – Sprint femminile
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina Svizzera-Canada, Germania-USA
16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 3
17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschile
18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA
19.30 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)
19.44 SKELETON – Gara femminile, quarta manche
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale
20.15 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche)
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, quarti di finale
20.59 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, batterie
21.00 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Danimarca
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 4
21.44 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, semifinali
22.00 SHORT TRACK – Staffetta femminile, semifinali
22.27 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, finale B
22.34 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, finale A
DOMENICA 15 FEBBRAIO
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 2
09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna
10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche
10.00 BOB – Monobob femminile, prima manche
10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, sedicesimi di finale
11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, ottavi di finale
11.15 BIATHLON – Inseguimento maschile
11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, quarti di finale
11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, semifinali
11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per il bronzo
11.47 BOB – Monobob femminile, seconda manche
11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per l’oro
12.00 SCI DI FONDO – Staffetta maschile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia
13.30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche
13.45 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, quarti di finale
14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA
14.15 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, semifinali
14.35 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, finale per il bronzo
14.40 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, finale per l’oro
14.45 BIATHLON – Inseguimento femminile
16.00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia
17.03 SPEED SKATING – 500 metri femminile
18.00 SKELETON – Gara a squadre mista
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno
19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA
19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia
19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni (prima manche)
19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program coppie
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale
20.15 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche)
21.00 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni (terza manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Germania
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, prova 3
09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna
10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche
10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche
10.30 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche)
11.00 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, quarti di finale
11.18 SHORT TRACK – 500 metri maschile, batterie
11.35 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)
11.55 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, semifinali
11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche
12.04 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali
12.36 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale B
12.42 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale A
13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche
14.00 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche)
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania
15.05 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche)
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale 1
19.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, primo turno
19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone
19.30 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (prima manche)
19.43 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, secondo turno
19.53 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (seconda manche)
20.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program coppie
20.17 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (terza manche)
20.20 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, finale
21.04 BOB – Monobob femminile, quarta manche
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale 2
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina
10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande
10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 1
11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 2
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 1
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 2
13.00 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (prima manche)
13.27 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)
13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 1
13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km
13.54 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (terza manche)
14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1
14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA Corea del Sud-Svizzera
14.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 2
14.30 BIATHLON – Staffetta maschile
14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali
14.52 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, semifinali
16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo
16.28 SPEED SKATING – Team pursuit uomini, finale per l’oro
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 3
16.41 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il bronzo
16.47 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per l’oro
18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile
19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche
19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-USA Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia
19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (prima manche)
19.53 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (seconda manche)
20.18 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, terza (prima manche)
21.03 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 4
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 4
09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA Svezia-Corea del Sud
09.45 SCI DI FONDO – Team sprint femminile, qualificazioni
10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 1
10.15 SCI DI FONDO – Team sprint maschile, qualificazioni
11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, finale 1
11.45 SCI DI FONDO – Team sprint femminile, finale
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 1
12.15 SCI DI FONDO – Team sprint maschile, finale
12.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, finale 2
12.30 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (prima manche)
12.59 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)
13.28 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (terza manche)
13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche
14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 2
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA
14.45 BIATHLON – Staffetta femminile
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 2
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia
18.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 3
20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschile, quarti di finale
20.42 SHORT TRACK – 500 metri maschile, semifinali
20.50 SHORT TRACK – Staffetta femminile, finale B
20.59 SHORT TRACK – Staffetta femminile, finale A
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 4
21.24 SHORT TRACK – 500 metri maschile, finale B
21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschile, finale A
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO
09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svizzera, Germania-Cina Svezia-Cechia, Norvegia-Canada
09.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 2
10.00 COMBINATA NORDICA – Team Sprint, salto
10.30 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, batterie
10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
11.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale 1
12.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale 2
12.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, semifinali
13.25 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, semifinali
13.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, finale
14.00 COMBINATA NORDICA – Team Sprint, sci di fondo
14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 3
14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone
14.15 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, finale
14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per il bronzo
16.30 SPEED SKATING – 1500 metri maschile
19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program femminile
19.05 CURLING – Torneo maschile, semifinali
19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per l’oro
19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
20.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
VENERDÌ 20 FEBBRAIO
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 3
10.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, seeding round
12.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, ottavi di finale
12.35 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, quarti di finale
12.54 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, semifinali
13.10 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, small final
13.15 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, big final
14.05 CURLING – Torneo femminile, semifinali
14.15 BIATHLON – Mass start maschile
16.30 SPEED SKATING – 1500 metri femminile
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale 1
18.00 BOB – Bob a 2 femminile, prima manche
19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per il bronzo
19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (prima manche)
19.48 BOB – Bob a 2 femminile, seconda manche
19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (seconda manche)
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, quarti di finale
20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (terza manche)
21.00 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, semifinali
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale 2
21.17 SHORT TRACK – Staffetta maschile, finale B
21.29 SHORT TRACK – Staffetta maschile, finale A
21.56 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, finale B
22.03 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, finale A
SABATO 21 FEBBRAIO
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche
10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round
10.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 1
11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile
11.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 2
11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche
12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale
12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale
12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali
13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final
13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final
13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale
14.05 CURLING – Torneo femminile, finale per il bronzo
14.15 BIATHLON – Mass start femminile
15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali
15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali
16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale
17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale
19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche
19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro
19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (prima manche)
19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (terza manche)
20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo
21.03 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche
DOMENICA 22 FEBBRAIO
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, terza manche
10.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start femminile
11.05 CURLING – Torneo femminile, finale per l’oro
12.12 BOB – Bob a 4 maschile, quarta manche
14.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per l’oro
Orario da definire CERIMONIA DI CHIUSURA
PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1-3, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.