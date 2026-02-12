LIVE Slittino, Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA: Germania favorita, Italia per sognare ancora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della staffetta a squadre di slittino delle Olimpiadi

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della staffetta a squadre di slittino, valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara scatterà alle ore 18.30 e nel complesso saranno nove le Nazioni al via.

L’Italia schiererà Verena Hofer, quarta nel singolo femminile, i campioni olimpici Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner nel doppio maschile, Dominik Fischnaller, di bronzo nel singolo maschile, e le campionesse olimpiche Andrea Voetter/Marion Oberhofer nel doppio femminile.

I pericoli maggiori verranno dalla Germania, che schiererà Julia Taubitz, Tobias Wendl/Tobias Arlt, Max Langenhan, e Dajana Eitberger/Magdalena Matschina. Saranno in gara anche Austria, Lettonia, Stati Uniti, Ucraina, Polonia, Cina e Romania.

La staffetta a squadre di slittino, valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via alle ore 18.30