LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsider

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello snowbordcross maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nuova giornata di gare al Livigno snow park: dopo le gare di freestyle ed il PGS di domenica si alza il sipario sulla rassegna olimpica dello snowboardcross.

Ai nastri di partenza di quest’evento ci saranno tre rappresentanti italiani: Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari. Tutti e tre gli italiani si presentano a questa gara tra gli outsider per le medaglie. Visintin proverà a replicare quanto fatto a Pechino nel 2022, dove nella competizione individuale ha conquistato uno splendido bronzo.

In stagione si sono disputate solamente due tappe di Coppa del Mondo, viste le cancellazioni di Isola 2000 e Guduari, inizialmente previste nelle ultime settimane di gennaio. Nell’esordio stagionale di Cervinia è stato un tripudio francese con Jonas Chollet che ha preceduto il fratello Aidan ed il neozelandese Adam Lambert.

A Dongbeiya (Cina) Jakob Dusek ha trionfato in gara-1 davanti ad Eliot Grondin e Lambert. Il neozelandese ha trovato l’immediato riscatto in gara-2 precedendo Alessandro Haemmerle e Nathan Pare. Il miglior risultato in stagione di un italiano è stato raggiunto da Sommariva, quinto nel primo evento cinese.

La giornata inizierà alle 10.00 con la prima manche di qualifica. Alle 13.45 scatterà il tabellone ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale, mentre le finali sono in programma alle 14.56. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello snowboardcross maschile con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!