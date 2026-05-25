Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 25 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 25 maggio, l’ultima settimana del mese si apre con una giornata di certo non priva di appuntamenti anche e soprattutto per i colori azzurri. Riflettori puntati in primis a Parigi per il day-2 del tabellone principale del Roland Garros, con altri match di primo turno tra cui il derby italiano che vedrà sfidarsi Flavio Cobolli ed il qualificato Andrea Pellegrino.
In campo alle ore 11.00 anche Jasmine Paolini contro l’ucraina Dayana Yastremska e Matteo Berrettini contro l’insidioso ungherese Marton Fucsovics. Prosegue nel frattempo lo spettacolo dei playoff NBA con le gare-4 delle finali di Conference, mentre alle nostre latitudini si disputa la decisiva gara-5 tra Brescia e Trieste per definire l’avversaria dell’Olimpia Milano nella semifinale scudetto di basket.
In serata spazio anche all’hockey su ghiaccio, con gli azzurri chiamati a battere nei tempi regolamentari la Slovenia a Friburgo per raggiungere l’obiettivo della permanenza nella Top Division dei Mondiali. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 25 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 25 maggio
2.00 Basket, NBA: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (gara-4 finali di Conference) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
11.00 Tennis, Roland Garros: primo turno (1° match sul Simonne Mathieu Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska, 1° match sul Court 13 Matteo Berrettini vs Marton Fucsovics, 4° match sul Court 4 Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino) – Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN
13.30 Calcio, Europei U17: Croazia-Belgio – Diretta streaming su UEFA.tv
16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Cechia-Norvegia – Diretta streaming su Sporteurope.tv
16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Ungheria-Stati Uniti – Diretta streaming su Sporteurope.tv
19.00 Calcio, Europei U17: Estonia-Spagna – Diretta streaming su UEFA.tv
20.00 Basket, Serie A: Brescia-Trieste (gara-5 quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su LBA TV, Sky Go e NOW
20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Germania-Gran Bretagna – Diretta streaming su Sporteurope.tv
20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Slovenia-Italia – Diretta streaming su Sporteurope.tv
20.30 Calcio, Bundesliga: Paderborn-Wolfsburg (ritorno playout) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Basket, Serie A2: Verona-Fortitudo Bologna (gara-3 semifinali playoff) – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play
Martedì 26 maggio
2.00 Basket, NBA: Cleveland Cavaliers-New York Knicks (gara-4 finali di Conference) – Diretta streaming su Amazon Prime Video