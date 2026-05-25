Flavio Cobolli vince con autorità il derby con Andrea Pellegrino nel debutto del Roland Garros

Flavio Cobolli vince e convince all’esordio sulla terra francese. Nel primo turno del Roland Garros il romano, testa di serie numero dieci, piega il connazionale Andrea Pellegrino 6-4 7-6(4) 6-3 in due ore e ventitré minuti. Al secondo turno Cobolli affronterà il vincente del confronto Yibing Wu-Marcos Giron.

Il pugliese, con il diritto in avanzamento, timbra l’1-0. Il trionfatore dell’ultima Davis firma l’1-1 con il colpo al volo. La contesa prosegue nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti, l’unico a dover salvare palla break è il numero 124 ATP nel settimo gioco. La svolta arriva nel nono gioco quando Pellegrino non chiude a rete e incassa il passante di diritto dell’avversario per il 5-4. Cobolli non concede sconti, si procura tre set point e trasforma il primo con il servizio vincente per il 6-4.

Il pugliese, ai vantaggi, scaglia la prima vincente dell’1-0. Il romano firma l’1-1 con l’ace. I giocatori al servizio continuano a recitare un ruolo da protagonisti: non si registrano palle break. Pellegrino, sull’errore di rovescio dell’avversario, timbra il 6-5, la testa di serie numero 10 griffa il 6-6 con l’ace. Nel tie-break il romano sigla il minibreak del 3-1 quando si gira e lascia partire il fulmine di diritto e, con il medesimo colpo, firma il 4-2. Pellegrino sbaglia il comodo colpo al volo per chiudere un punto quasi chiuso e manca l’occasione per recuperare lo svantaggio. Cobolli non trema e chiude i conti con il servizio vincente del 7-4.

Il romano inizia la terza frazione con l’autorevole turno di servizio dell’1-0, e, con la micidiale risposta di rovescio lungolinea, firma il break del 2-0. Il numero dieci del tabellone allunga sul 3-0 con la comoda volée di diritto e, complici gli errori del rivale, griffa il secondo break per il 4-0. Pellegrino approfitta del passaggio a vuoto del suo avversario, recupera, grazie al doppio fallo, il break per il 5-2 e con il rovescio lungolinea accorcia sul 5-3. Cobolli, dopo aver annullato tre palle break, si procura match point con uno splendido diritto incrociato e chiude con il dirompente rovescio lungolinea per il definitivo 6-3.

Cobolli chiude la sua prestazione con nove ace, commette due doppi falli e serve il 64% di prime. Il tennista romano, autore di una prova eccellente in battuta ad eccezione del piccolo calo finale, ottiene l’84% di punti quando serve la prima e il 72% quando si affida alla seconda. Cobolli mette a referto 41 vincenti e 35 gratuiti, mentre Pellegrino conclude il suo match con 18 vincenti e 28 gratuiti.