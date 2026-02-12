LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primi assaggi per Baumgartner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche di prova del bob a 2 maschile sulla pista Eugenio Monti di Cortina. Saranno 25 le coppie al via, fra questa anche quella italiana guidata da Patrick Baumgartner.

Quando si tratta di slitte la squadra da battere è quasi sempre la Germania e il bob maschile non fa assolutamente eccezione. Dopo aver dominato le gare di slittino i tedeschi cercheranno di fare altrettanto anche nel bob, a cominciare proprio dal doppio maschile. Saranno tre le coppie tedesche a prendere parte alla competizione, ognuna di queste con legittime pretese di vittoria. Il favorito è il team del leader di Coppa del Mondo Johannes Lochner, alla ricerca della vittoria olimpica dopo 5 affermazioni mondiali. Il fortissimo tedesco ha però il fiato sul collo della leggenda di questo sport Francesco Friedrich, vincitore di 4 titoli olimpici e 14 mondiali! Attenzione anche all’astro nascente del bob teutonico Adam Ammour, il classe 2001 è sicuramente il futuro di questa specialità, ma già da quest’anno vuole insidiare i due connazionale ben più esperti. Tutt’altro che da escludere l’ipotesi di una tripletta della Germania, come già avvenuto a Pechino quattro anni fa.

La coppia azzurra è sicuramente una squadra di buonissimo livello. Nella gara a coppie però, a differenza della competizione a 4, sembra difficile che l’Italia possa puntare ad una medaglia. Baumgartner, che prenderà il via assieme al frenatore Robert Mircea, è uno dei più abili piloti del circuito, ma riesce a dare il meglio di sè soprattutto nella competizione con tre compagni di squadra. Per la coppia azzurra un piazzamento nella top-10 sarebbe un risultato positivo ed un segnale in vista della gara a 4; proprio qui sul budello di Cortina gli azzurri hanno ottenuto un buon settimo posto nella gara di novembre di Coppa del Mondo (a vincerla fu manco a dirlo Lochner davanti ad Ammour e Friedrich), replicare quel risultato sarebbe un inizio di Olimpiadi promettente per Baumgartner!

Le prime due manche di prova del bob a due maschile, che si correrà sulla bella pista ampezzana Eugenio Monti, prenderanno il via alle 12.50. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale delle due discese con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento.