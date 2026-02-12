LIVE Italia-Svizzera, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: debutto contro le favorite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro di qualificazione per il torneo femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Svizzera. La medaglia conquistata nel curling misto da Stefania Constantini in coppia con Amos Mosaner potrebbe avere riportato il sereno in casa Italia femminile ma restano molte incognite attorno alla formazione femminile, il caso dell’ esclusione di Angela Romei, figura di riferimento del gruppo e oggi commentatrice televisiva. Il suo ricorso al TAS non ha modificato la decisione federale e al suo posto è stata inserita Rebecca Mariani, 19 anni, figlia del direttore tecnico Marco.

Per l’Italia sarà fondamentale trovare compattezza e serenità, ingredienti indispensabili per trasformare le incertezze della vigilia in energia positiva sul ghiaccio. L’ambiente, nelle ultime settimane, non è apparso del tutto disteso. Agli Europei la squadra ha incontrato difficoltà evidenti e il percorso è stato più tortuoso del previsto. A questo si sono aggiunte le polemiche precedenti all’evento, un elemento che potrebbe aver influito sull’equilibrio complessivo del gruppo.

In questo scenario, l’obiettivo dichiarato è quello di sorprendere e ritagliarsi uno spazio credibile nel ruolo di outsider, cercando di crescere gara dopo gara. Il pronostico, però, guarda altrove. Tra le principali candidate al successo spiccano la Svizzera di Silvana Tirinzoni e Alina Paetz, la Svezia guidata da Anna Hasselborg e il Canada di Rachel Homan, autentiche corazzate del panorama internazionale. Attenzione anche alla Gran Bretagna di Rebecca Morrison e alle formazioni asiatiche, tradizionalmente molto competitive: Corea del Sud, Giappone e Cina restano avversarie solide e difficili da affrontare. Le azzurre saranno in campo con Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Stefania Constantini con Rebecca Mariani riserva.

L’esordio è fra i più duri che potessero capitare alla squadra azzurra perchè l’avversaria è la Svizzera di Silvana Tirinzoni, una delle giocatrici più forti al mondo. Basta pensare che le elvetiche sono state sul podio nelle ultime sei edizioni dei Mondiali con ben quattro ori consecutivi e due argenti nelle ultime due edizioni. Una vera e propria corazzata che probabilmente è la favorita numero uno del torneo a Cinque Cerchi di Cortina Bisogna anche dire che la Svizzera non sale sul podio olimpico da 20 anni e nella sua storia al femminile ha conquistato due argenti, a Salt Lake City e a Torino 2006.

