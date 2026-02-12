LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Lollobrigida torna in gara

Parlare di 5.000 metri, per l’Italia, significa inevitabilmente tornare con la memoria all’oro di sabato scorso conquistato da Francesca Lollobrigida che ci riprova anche oggi, su una distanza che gradisce meno rispetto ai 3000 ma, vista la condizione palesata sabato scorso, potrebbe regalarle altre soddisfazioni. L’azzurra torna in gara senza troppe aspettative ma con tanta voglia di essere ancora protagonista

Dopo l’oro olimpico nei 3000 metri con tanto di record dei Giochi (3’54”28), Francesca Lollobrigida si prepara a difendere il suo status anche nella distanza più lunga, i 5000 metri, dove la concorrenza si annuncia di altissimo livello. Se nei 3000 l’azzurra ha imposto un ritmo insostenibile per tutte, nella gara endurance pura la lotta per il podio potrebbe essere ancora più serrata.

La prima avversaria da tenere d’occhio è senza dubbio la norvegese Ragne Wiklund, argento nei 3000 a Milano Cortina e leader della Coppa del Mondo long distances con 270 punti. Atleta potente ma anche estremamente regolare, Wiklund è forse la rivale più completa sulle distanze lunghe e nei 5000 metri può esprimere al meglio la sua capacità di mantenere velocità costante nei passaggi centrali.

Occhio poi al Canada, che presenta un doppio fronte pericolosissimo. Isabelle Weidemann, seconda in Coppa del Mondo con 227 punti, è specialista pura delle distanze lunghe e possiede esperienza olimpica e gestione tattica impeccabile. Accanto a lei c’è Valérie Maltais, bronzo nei 3000 e terza nel ranking mondiale a pari punti con Joy Beune: meno esplosiva rispetto alla connazionale, ma estremamente solida sul piano della tenuta.

Proprio l’olandese Joy Beune rappresenta un’altra seria candidata al podio. Quarta nei 3000 olimpici, è cresciuta molto nella gestione della distanza lunga e può inserirsi nella lotta se riuscirà a trovare il ritmo giusto nei primi 2000 metri. Non va sottovalutata infine la kazaka Nadezhda Morozova, quinta in Coppa del Mondo e atleta in costante progresso, capace di pattinare su crono molto competitivi quando trova la giornata giusta.

.OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara dei 5000 femminili di speed skating dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Aggiornamenti dalle 16.30.