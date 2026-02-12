LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gismondi punta ad un buon piazzamento

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile a tecnica libera valida per ii Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Questa è a tutti gli effetti “La gara” del gentil sesso, poiché inizialmente era l’unico format riservato alle donne. Non a caso, il 21 febbraio 1954, è stato utilizzato per conferire le prime medaglie iridate di sempre.

Per scegliere la grande favorita della gara odierna bisogna cercare soprattutto in casa svedese. Finora è stato un dominio quello di Karlsson e compagne in campo femminile con 5 medaglie su sei disponibili conquistate dalle svedesi che puntano ad allungare la striscia vincente in una gara che sembra costruita appositamente per le tre super specialiste, Ebba Andersson, forse la favorita numero uno in questo format, Frida Karlsson che ha dimostrato nello skiathlon di essere in grandissima forma, e poi Jonna Sundling che arriva dall’argento della sprint.

Uscendo dal mondo svedese, sono davvero poche le atlete che possono inserirsi nella lotta per le medaglie. Ci sono le due norvegesi Kristine Skistad e Heidi Weng che è apparsa in buona condizione nello skiathlon. Le tedesche sono forse più competitive sulla tecnica classica e in condizioni normali una delle grandi favorite sarebbe la statunitense Jessie Diggins ma le prime due gare dei Giochi hanno detto che la condizione fisica della campionessa statunitense non è delle migliori.

In campo femminile il quartetto tricolore sarà composto da Caterina Ganz (brillante nella sprint in tecnica classica), Maria Gismondi, Martina Di Centa e Anna Comarella. Grande curiosità per vedere in azione la giovane emergente Gismondi, già capace di raccogliere una splendida sesta piazza in questo format lo scorso 7 dicembre a Trondheim in Coppa del Mondo prima di subire un brusco stop causa malanno.

Si inizia a partire dalle ore 13.00.