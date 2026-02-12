LIVE VK Lvi Praga-Perugia volley, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra VK Lvi Praga e Sir Sicoma Monini Perugia. Siamo pronti per vivere il match della quinta giornata del girone C di Champions League che prenderà il via alle ore 18.00. Un incontro che potrebbe indirizzare in maniera definitiva il destino europeo dei Block Devils.

Gli umbri, in vetta al gruppo con 11 punti e quattro vittorie su quattro, hanno l’occasione di blindare il primato e conquistare con un turno d’anticipo la qualificazione diretta ai quarti di finale. Perugia arriva in Repubblica Ceca con enorme voglia di riscatto dopo la dolorosa eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro Verona, poi capace di alzare il trofeo a Bologna.

Il VK Lvi Praga, invece, ancora a quota 2 punti e senza vittorie nel girone, proverà a sfruttare il fattore campo per salutare l’Europa con una prestazione di orgoglio. Sarà una partita da affrontare con concentrazione massima: dopo la delusione nazionale, Perugia vuole ritrovare certezze e ribadire il proprio status di favorita anche in Champions. In palio non c’è solo una vittoria, ma il sigillo sul girone e un passo deciso verso la fase calda della competizione.

La sfida tra Praga e Perugia inizierà alle ore 18.00.