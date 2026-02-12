LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta rovente in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Una buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ventottesima giornata di Eurolega 2025-2026 che vede la Virtus Bologna andare a giocare a Istanbul contro l’Anadolu Efes, penultima forza della classifica. Forse è un’autentica ultima spiaggia per i play-in, che sembrano ormai sempre più lontani (tre vittorie, per l’esattezza).

Le V nere arrivano da una piuttosto convincente vittoria in campionato contro Brescia, in un big match che ha riportato la squadra di coach Ivanovic al comando della graduatoria nazionale. L’approdo a Istanbul arriva in un momento nel quale l’Efes, al di là del fatto di proporre sempre temi difficili, è in uno dei momenti meno facili della sua storia recente europea, con un 19° posto che nei fatti rende ogni match europeo più una vetrina che un fatto agonistico.

Se la questione assenze per la Virtus Bologna è già nota (Pajola), per quel che concerne l’Efes, con Papagiannis che ha finito la stagione per rottura del crociato, sono incerte le presenze di Shane Larkin, Rolands Smits e Isaia Cordinier, l’ex di maggior spicco della sfida: ha fatto parte della Virtus di epoca Belinelli (in sostanza neanche tanto lontana). All’andata 99-89 Virtus con sei uomini in doppia cifra.

Queste le parole di coach Ivanovic alla vigilia, dal sito societario: “All’inizio l’Efes era una delle candidate alle prime posizioni, ma ha poi avuto problemi dovuti a numerosi infortuni, al cambio allenatore e all’aver dovuto lottare per posizioni che non rappresentano il loro vero livello. Adesso, dalle ultime due partite, hanno iniziato a giocare davvero bene aprendo il campo, con Poirier che ha dominato dentro l’area ed eccellenti percentuali da 3“.

Il match tra Anadolu Efes e Virtus Bologna vedrà alzarsi la palla a due alle ore 18:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!