LIVE Trento-Lubiana, Champions League volley 2026 in DIRETTA: serve una reazione dopo la Coppa Italia

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Itas Trentino e l’ACH Volley Lubiana, squadra di massima serie slovena, valido per la quinta giornata di Champions League e ultima trasferta per la squadra allenata da Marcelo Mendez che deve subito cancellare la delusione della finale di Coppa Italia persa per 3-0 contro Verona.

Il percorso europeo fin qui per Trento ha avuto degli alti e dei bassi portando la squadra italiana al secondo posto con 8 punti conquistati grazie alle vittorie per 1-3 e 3-2 sul Tours, la sconfitta per 3-0 contro lo Ziraat Bankasi, capolista nel girone, e il successo all’andata per 3-0 proprio contro il Lubiana: anche questa volta Trento parte favorita, ma dovrà sopperire all’assenza di Alessandro Michieletto, infortunato per alcune settimane.

Oltre la sconfitta già citata contro gli italiani, gli sloveni in Europa ha perso 0-3 e 3-0 contro lo Ziraat tra andata e ritorno e vinto 3-0 contro il Tours, arrivando alla terza posizione in classifica con ben 3 punti. Sarà difficile per il Trento puntare al primo posto visto che ai turchi manca una vittoria per chiudere matematicamente il discorso.

Il match tra Trento e Lubiana inizierà alle 20.00 (orario italiano) e verrà disputata alla Stocize Arena. I favoriti, come detto, sono gli italiani, che nonostante l’assenza di Michieletto, devono centrale la vittoria per chiudere la qualificazione matematica agli ottavi di finale della Champions League volley. Segui il match in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport.