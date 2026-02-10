CricketSport in tv
Dove vedere in tv Italia-Nepal, Mondiali cricket T20 2026: orario, programma, streaming
Nella Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, l’Italia è subito chiamata a riscattare la sconfitta all’esordio nel Girone C, patita contro la Scozia, ripescata al posto del rinunciatario Bangladesh.
Gli azzurri si preparano ad affrontare nella seconda sfida il Nepal: il match si disputerà giovedì 12 febbraio alle ore 10.30 italiane al Wankhede Stadium di Mumbai, in India. Il Nepal, battuto all’esordio dall’Inghilterra, si trova al numero 16 del ranking mondiale, mentre l’Italia in classifica è al numero 27.
Per Italia-Nepal, secondo match dei quattro previsti degli azzurri nel Girone C della fase finale dei Mondiali 2026 di cricket T20 la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW, ICC.TV.
CALENDARIO MONDIALI CRICKET T20 2026
Giovedì 12 febbraio
10.30 Italia-Nepal
PROGRAMMA MONDIALI MONDIALI CRICKET T20 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Arena.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, ICC.TV.