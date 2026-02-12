LIVE Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: importante limitare i danni all’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus gioca l’andata degli spareggi.

La Juventus Women torna finalmente in campo in Europa per una sfida già decisiva. Le bianconere sfidano il Wolfsburg nell’andata degli spareggi della UEFA Women’s Champions League, primo storico turno a eliminazione diretta che mette in gioco l’accesso ai quarti di finale.

Una partita di altissimo livello contro una delle squadre più conosciute del calcio femminile europeo, con l’obiettivo chiaro di tornare tra le migliori otto di questa competizione. Le vincitrici dei quattro playoff troveranno infatti Barcellona, Lione, Chelsea e Bayern Monaco, già qualificate nella fase a campionato del torneo.

La Juventus ha finito la fase campionato all’ottavo posto con 10 punti finale, proprio appena davanti il Wolfsburg, nono a quota 9 punti. Numeri molto similari anche in fase offensiva: 13 reti segnate a testa e una sola porta inviolata in questa fase. Le due rose si sono già affrontate nella stagione della Champions League 2021/22: 2-2 a Torino (doppietta di Cristiana Girelli), 2-0 della Juventus in Germania. Le tedesche vantano una enorme tradizione europea, con 12 quarti raggiunti nelle ultime 13 annate, mentre le bianconere cercano il secondo storico accesso ai quarti di questa competizione. Chi passerà questa sfida giocherà contro l’OL Lyonnes.

Probabili formazioni

Wolfsburg Women: Johannes, Linder, Kleinherne, Kuver, Pujols; Minge, Peddemors; Beerensteyn, Huth, Bussy; Popp. All. Stroot

Juventus Women: De Jong, Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Schatzer, Walti, Pinto, Beccari, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.45. Buon divertimento!