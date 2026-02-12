LIVE Italia-Corea del Sud 0-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata per le coreane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.49 La Corea inizia con una guardia sulla center line. Zardini Lacedelli piazza una guardia laterale sul lato destro della casa.

QUARTO END

19.47 Constantini prova a promuovere la rossa in casa nel lato sinistro per andare sulle due gialle. Il tiro è buono ma non perfetto, con una stone coreana che resta a punto. Italia-Corea del Sud 0-2.

19.45 Gim rifa il tiro precedente e questa volta si mette ancora più bassa chiudendo gli spazi per la doppia.

19.43 Non riesce la doppia con la prima gialla che sfiora la seconda. Esce anche la battente. Situazione invariata a due tiri fa.

19.42 In casa le coreane che vanno nel centro più stretto rimanendo sulla center line. Corea prima e seconda, ma potrebbe esserci lo spazio per la doppia.

19.41 Buon tiro di Elena che promuove la guardia centrale sulla prima gialla in casa con entrambe le stone coreane che escono. La battente resta come guardia, ma non più sulla center linea ma leggermente spostata a sinistra.

19.40 Minji Kim si appoggia alla rossa a punto con la Corea che adesso è prma.

19.39 Bocciata molto piena di Mathis con la rossa che rimane dov’era la gialla.

19.38 Minji Kim prova ad aprire andando sulla prima gialla in casa che carambola sulla prima rossa a punto la quale però finisce sulla gialla più bassa rispetto alla T line. Tre stone in casa: una rossa a punto e sulla center line, una gialla sulla center line e sopra la T line ed una gialla spostata a sinistra.

19.37 Questa volta riesce il tiro di Lo Deserto, che ha tentato la stessa soluzione fallita in precedenza. L’italiana va a punto oltre la T line, sfruttando la presenza della gialla alle sue spalle.

19.37 Kim si appoggia alla stone rossa a punto.

19.36 Sbaglia anche Marta Lo Deserto con un tiro troppo forte che esce. Si complica la mano per le azzurre.

19.35 Forte il tiro di Kim che va molto sotto la T line, senza riuscire a coprirsi bene dal trenino di stone in casa.

19.34 Errore per Zardini Lacedelli che sbatte contro la guardia, spostandola dalla center line. Bruciato il sasso rosso e risistemato il giallo.

19.33 A punto anche Seol che si mette sulla center line, più alta rispetto alla rossa.

19.31 La Corea inizia la mano con una guardia sulla center line. Zardini Lacedelli va alle spalle della gialla e prende bene il punto pizzicando la center.

TERZO END

19.29 Non sbaglia Gim, che mette un punto. Ottima mano delle azzurre. Italia-Corea del Sud 0-1.

19.28 Va al centro della casa Constantini, che non riesce a nascondersi bene dietro le due gialle a guardia. Gim va per mettere il punto, ma non può sbagliare la bocciata con la battente che deve restare in casa.

19.27 Altro tiro corto per la Corea che sbatte contro la stone tirata in precedenza. In casa ci sono solo le due rosse.

19.25 Buon tiro di Stefania che boccia la gialla a punto e si riporta leggermente verso il centro. Non c’è l’angolo per la doppia bocciata con le coreane costrette quindi ad andare a punto.

19.25 Errore delle coreane!! Troppo corto il tiro di Kim che non entra neppure in casa e diventa una guardia bassissima sul lato sinistro della casa.

19.24 Per poco non riesce la doppia a Mathis che gioca sulla prima gialla e la spedisce sulla seconda, che si muove ma rimane a punto.

19.23 Minji Kim entra in casa sul lato destro, mettendosi poco davanti alla rossa. Al momento coreane che sono prime e seconde.

19.21 Va a punto Suji Kim mettendosi dietro alla guardia italiana. Mathis decide allora di aprire sulla guardia italiana, colpendola leggermente laterale ed aprendo solamente la situazione.

19.20 Suji Kim boccia e prova a coprirsi dietro la propria guardia altissima. Lo Deserto fa un hit and roll portandosi dal lato opposto della casa, con la battente che però è troppo lunga e non si copre dietro la guardia italiana.

19.19 Seol boccia prendendo piena la rossa. Lo Deserto effettua un hit and roll con la battente che si sposta leggermente a sinistra.

19.17 Guardia altissima sulla sinistra della pista per Yeeun Seol. Zardini Lacedelli mette una guardia bassa e centrale, che però non copre benissimo la rossa a punto.

19.16 Sulla center line il tiro di Zardini Lacedelli che si ferma poco prima della T line.

SECONDO END

19.15 Come facilmente prevedibile Gim brucia l’ultimo salto ed opta per la mano nulla in questo primo end.

19.14 Boccia Constantini che esce con la battente. Casa libera quando manca il tiro di Gim.

19.13 Bocciata per Constantini con la rossa che esce dalla casa ma rimane vicina sotto a destra. Va a punto Gim.

19.12 Si prosegue con una bocciata per parte quando entriamo negli ultimi 4 tiri del primo end.

19.11 Bocciata sia per Mathis che per Minji Kim. Si risale sopra la T line.

19.10 Hit and roll per Lo Deserto che si mette sulla center line e sotto la T line. Bocciata per Kim. Ci avviamo verso una mano nulla.

19.09 Una bocciata sia per Lo Deserto che per Kim, che si porta sulla T line rimanendo nel lato destro della casa.

19.09 Hit and roll anche per Seol che si riporta leggermente verso il centro.

19.08 Hit and roll per Zardini Lacedelli che si porta nel lato destro della casa.

19.07 Zardini Lacedelli va verso il centro della casa con il primo tiro, che resto corto sopra la T line. Boccia Yeeun Seol.

19.05 Si inizia! La Corea ha il martello nel primo end.

Italia con le rosse, Corea con le gialle.

PRIMO END

19.03 Storicamente il team Constantini patisce molto il team coreano. Constantini e Gim si sono affrontate 12 volte con 10 vittorie delle coreane.

19.00 La skip del team coreano è Eunji Gim che guida un quartetto composto anche da Minji Kim (V), Suji Kim e Yeeun Seol. L’alternate è Yeji Seol.

18.57 Per questo torneo l’Italia ha convocato il quartetto titolare del Team Constantini con Stefania Constantini (skip), fresca vincitrice del bronzo nel misto con Amos Mosaner, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto. Come alternate la scelta è ricaduta su Rebecca Mariani.

18.54 La Corea del Sud ha esordito in questo torneo contro gli Stati Uniti d’America, che hanno vinto 8-4.

18.51 Il torneo dell’Italia è iniziato questa mattina contro la Svizzera, rappresentata dal team Tirinzoni. Nella sfida contro le fortissime elvetiche le italiane hanno fatto vedere, seppure a sprazzi, ottime cose arrendendosi 7-4.

18.48 Tra poco meno di 20 minuti le azzurre tornano sul ghiaccio per affrontare la Corea del Sud nel secondo incontro del round robin del torneo femminile.

18.45 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Corea del Sud.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Corea del Sud, incontro valevole per il round robin del torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre tornano in pista per il secondo incontro del proprio torneo.

Dopo il bronzo vinto nel torneo di misto da Amos Mosaner e Stefania Constantini il curling italiano prova ad essere ancora protagonista nei tornei maschili e femminili. Nell’evento del gentil sesso il tricolore sarà difeso da Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Stefania Constantini e Rebecca Mariani (alternate).

Il momento non è dei più rosei per il curling femminile, che ha vissuto degli ultimi mesi di grandi difficoltà e di declino dopo l’apice toccato con l’argento agli Europei 2023 in cui le azzurre sono andate a pochi millimetri dall’oro. La selezione italiana non arriva a quest’evento nel migliore dei modi, anche a causa delle polemiche che si sono susseguite sulla scelta da parte di Marco Mariani di convocare come alternate Rebecca, la figlia, e non Angela Romei.

Sono due gli incontri per la nazionale italiana in questo primo giorno dedicato al torneo femminile. La squadra azzurra esordisce nella sessione diurna contro la temibile Svizzera per poi affrontare nella sessione serale la Corea del Sud. Quest’incontro sarà importante per chiarire il livello delle azzurre e per poter comprendere le ambizioni per questo torneo in casa.

L’incontro con la Corea del Sud è in programma per le 19.05. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!