Test F1 2025: orari Sakhir, calendario, programma, tv, streaming

Aumenta l’attesa in vista dell’unica finestra di test collettivi ufficiali pre-stagionali della Formula Uno, in programma a Sakhir da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio. Saranno tre giornate cruciali per avere delle indicazioni provvisorie sui possibili valori in campo delle nuove monoposto alla vigilia del Mondiale 2025, che scatterà a metà marzo con il Gran Premio d’Australia.

Tanta carne al fuoco in Bahrain, con quattro team che possono sulla carta ambire a giocarsi il titolo iridato per quanto visto nella seconda metà della passata stagione. Lewis Hamilton sarà uno degli osservati speciali sulla pista di Sakhir al debutto da pilota Ferrari, ma tra le numerose novità rispetto al 2024 c’è anche l’esordio in F1 con Mercedes del giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei test ufficiali pre-stagionali della Formula Uno in Bahrain. I tre giorni di prove a Sakhir verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NOW, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO TEST F1 SAKHIR 2024

Mercoledì 26 febbraio

Ore 8.00-17.00 prima giornata test Sakhir F1

Giovedì 27 febbraio

Ore 8.00-17.00 seconda giornata test Sakhir F1

Venerdì 28 febbraio

Ore 8.00-17.00 terza giornata test Sakhir F1

PROGRAMMA TEST SAKHIR F1: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.