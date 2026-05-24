Sport in tv oggi (domenica 24 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 24 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, il calcio con la Serie A, la F1 con il GP del Canada, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora.

A Lacapelle Marival si concluderà il GP di Francia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della sesta tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà con la quindicesima tappa, che chiuderà la seconda settimana tutta nel Bel Paese e che prevede la partenza da Voghera e l’arrivo a Milano dopo 157 km. Sarà una tappa che si snoderà tutta in Lombardia: la partenza fittizia è prevista alle ore 13.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.55, infine l’arrivo è calcolato tra le ore 17.07 e le ore 17.24.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 24 maggio

7.20 Golf, DP World Tour: Soudal Open, 4° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

9.00 Tiro con l’arco, Europei: finali arco ricurvo (9.02 Bronzo a squadre femminili Italia-Turchia; 14.43 Oro individuale maschile Nespoli-Bakker) – archery+

9.00 Karate, Europei: finali a squadre – YouTube WKF

10.25 Motocross, GP Francia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Francia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, Roland Garros: primo turno singolare maschile e femminile (1° match alle 11.00 Bronzetti-Bouzkova, 3° match dalle 11.00 Cinà-Opelka, 3° match dalle 11.00 Bellucci-Halys, 4° match dalle 11.00 Sonego-Herbert) – Eurosport 1 HD (12.00-13.55, 17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels

12.00 Ciclismo, 4 Giorni di Dunkerque: 5a tappa – 14.30 Discovery Plus, HBO Max

12.25 Ciclismo femminile, Vuelta a Burgos Feminas: 4a tappa – 14.30 Discovery Plus, HBO Max

13.15 Motocross, GP Francia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

13.40 Ciclismo, Giro d’Italia: quindicesima tappa, Voghera-Milano (157 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, dalle 14.00 Eurosport 1 HD e DAZN

13.45 Golf, PGA Tour: Byron Nelson: 4° giro – Discovery Plus, HBO Max, dalle 21.00 Eurosport 2 HD

14.15 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

15.00 America’s Cup, regate preliminari Cagliari: due regate di flotta e match race tra le prime due classificate – Rai 3 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 259, Rai Play, Sky Go, NOW

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Sassuolo – DAZN, DAZN 1

16.10 Motocross, GP Francia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Italia-Danimarca – sporteurope.tv

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Gran Bretagna-Lettonia – sporteurope.tv

17.00 Basket, Serie A: gara 4 quarti di finale play-off, Trento-Virtus Bologna – LBA TV, Sky Sport Basket, Cielo, Sky Go, NOW, cielotv.it

17.00 Volley femminile, amichevole: Turchia-Serbia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

17.10 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: finale, Juventus-Roma – Rai 2 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 259, Rai Play, Sky Go, NOW

18.00 Basket, Serie A: gara 4 quarti di finale play-off, Tortona-Venezia – LBA TV

18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Udinese – DAZN, DAZN 1

18.45 Motori, 500 Miglia di Indianapolis: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

20.00 Basket, Eurolega: finale, Olympiacos Pireo-Real Madrid – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Finlandia-Austria – sporteurope.tv

20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Slovacchia-Canada – sporteurope.tv

20.45 Calcio, Serie A: Torino-Juventus – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Cagliari – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Verona-Roma – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Cremonese-Como – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lecce-Genoa – DAZN, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Volley femminile, amichevole: Italia-Polonia – Sky Sport Arena, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW

22.00 F1, GP Canada: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 23.30 differita TV8 HD e tv8.it