LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: Italia all’attacco, Federica Brignone sogna una magia
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile di sci alpino in programma a Cortina d’Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara si disputerà a partire dalle ore 11.30.
Le quattro azzurre al cancelletto di partenza saranno Laura Pirovano, che scatterà con il pettorale numero 2, Federica Brignone, che prenderà il via con il 6, Sofia Goggia, che partirà con il 9, ed Elena Curtoni, che scenderà con l’11.
Saranno al cancelletto di partenza 43 atlete in rappresentanza di 23 Paesi: tra le rivali delle azzurre maggiormente accreditate per il successo finale troviamo certamente la neozelandese Alice Robinson, ma andrà guardata con un occhio di riguardo anche la transalpina Romane Miradoli.
Il superG femminile di sci alpino in programma a Cortina d’Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via alle 11.30: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 11.00 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!