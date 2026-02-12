LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: secondo giorno di prove

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula 1. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo le prime 8 ore di lavoro effettuate nella giornata di ieri. Vedremo, quindi, se quello che ha proposto la pista nel Day-1 sarà confermato anche nella giornata odierna.

Quale sarà il programma del Day-2? La seconda giornata dei test di Sakhir prenderà il via alle ore 08.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 17.00 quindi sotto la luce dei riflettori. Ricordiamo che tra le ore 12.00 e 13.00 ci sarà sempre un’ora di break per il pranzo. Programma che sarà replicato anche nelle giornata di domani, venerdì 13 febbraio, quando si andrà a completare il primo round di test del Bahrain, che torneranno poi in scena dal 18 al 20 febbraio.

Nella prima giornata di lavoro dei test di Sakhir abbiamo visto diversi spunti interessanti. In primo luogo si è capito che, almeno per il momento, i top team sono abbastanza vicini. Chiaramente, quando si arriverà all’esordio del Gran Premio d’Australia sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, tutti i nodi verranno al pettine e chi avrà il passo migliore potrà fare la differenza in gara ma, come detto, per ora non c’è una vettura in fuga. McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari sono vicini per quanto possibile. La giornata odierna, proprio per questo motivo, ci potrebbe dare una mano per dipanare in maniera migliore la matassa.

Il Day-2 dei test di Sakhir riservati alla Formula 1 scatterà alle ore 08.00 italiane e si concluderà alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo del percorso di avvicinamento di team e piloti alla nuova stagione. Buon divertimento!