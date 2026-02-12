LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis vuole stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche della gara olimpica di skeleton maschile. Sulla pista Eugenio Monti di Cortina procedono le gare dei Giochi invernali 2026 con l’Italia che cala l’asso Amedeo Bagnis. Compito non facile per l’italiano, che si è comunque ben disimpegnato nelle prove tallonando il favoritissimo britannico Matt Weston. Appuntamento con la prima manche alle 9.30.

Dopo le emozioni vissute nel budello di Cortina con i due ori conquistati in poco più di un’ora dalle coppie di slittino azzurre, l’Italia non vuole fermarsi e si affida al ventiseienne di Casale Monferrato. Bagnis ha impressionato positivamente nelle manche di prova seguendo da vicinissimo il netto favorito della vigilia Weston. Occhi puntati anche sul padrone di casa Mattia Gaspari, voglioso di ben figurare. L’azzurro, trentaduenne di Pieve di Cadore, si è ben disimpegnato nelle prove e proverà ad accodarsi nelle zone alte della classifica.

Detto di Weston, bisognerà fare attenzione anche al cinese Yin Zheng, tra i canditati per un posto sul podio. Gran Bretagna d’assalto con Marcus Wyatt pronto ad inserirsi nella lotta per il terzo gradino del podio. Attenzione anche al tedesco Axel Jungk, all’austriaco Samuel Maier, ed al sudcoreano Jung Seunggi. Mine vaganti il cinese Chen Wenhao ed i tedeschi Felix Keisinger e Christopher Grotheer. Gara che si disputerà su 4 manche come avvenuto nello slittino singolo, con la run che assegnerà le medaglie prevista per venerdì 13 febbraio.

La prima manche della gara olimpica di skeleton maschile inizierà alle 9.30, mentre la seconda si aprirà alle 11.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!